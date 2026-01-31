El Colegio de Sagrada Familia celebra el Día de la Pa z

El colegio plurilingüe Sagrada Familia de Aldán celebró un año más el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, convirtiendo el centro en un espacio donde la concordia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto fueron los verdaderos protagonistas. Uno de los momentos más destacados del día fue la lectura del manifiesto por la paz, en laque varios alumnos recordaron la importancia de las palabras.

Leticia Santos, agua y aceite

La pugna que pone sabor en Moaña es la de la alcaldesa Leticia Santos (BNG) con el concejal del PSOE, Mario Rodríguez. Ella está empeñada en mantener el orden del pleno y no duda en advertirlo de que lo puede echar. Lo amenaza cada cierto tiempo, porque , también es cierto, Mario Rodríguez no se calla ni debajo del agua. Además, ahora el edil socialista está por la labor de nombrar a la alcaldesa como señora Rodillo. Es una palabra que utiliza mucho en su discurso político este singular concejal del PSOE que con su moto cruza el puente Rande en plena tempestad. ¡Cómo para no echarle un órdago a la regidora local!, que no se aplica al sentido del humor.

Noticias relacionadas

Giro de guión del PP en la basura

Sorprendente giro de guión en el conflicto de la basura. Como la presidencia se trasladó de Cangas a Moaña, ahora es el PP de esta última localidad el que lleva las riendas contestatarias. Lo cierto es que esperábamos ver un PP comarcal en O Morrazo, más que un PP tan localista. Ahora debe esmerarse el PP de Moaña en igualar el punto que se alcanzó en Cangas.