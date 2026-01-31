Cangas se activa en invierno

Cursos de monitor de tiempo libre y de lengua de signos, certamen de cómic y una «experiencia interxeracional» compartiendo el Camiño de Santiago son las cuatro actividades que forman parte del programa «Que o inverno non pare», ideado por la Concellería de Xuventude de Cangas para el primer trimestre del año.

El curso oficial de monitor/a de tiempo libre se impartirá del 6 de marzo al 26 de abril todos los fines de semana (viernes, sábado y domingo), y los requisitos son haber cumplido 18 años y tener el título de ESO. «Temos interese en facer unha oferta formativa de proximidade, para que os mozos e mozas empadroadas en Cangas , así coma residentes en concellos limítrofes, poidan decidir formarse nun eido do tempo libre que cada vez está tendo máis demanda e precisa de profesionalización», señalan desde el Concello.

Otra de las actividades programadas es el curso de lengua de signos, entendida «non só como un idioma dirixido á comunidade xorda, senón tamén a outras nenas e nenos: autistas, con dificultades na expresión e comprensión, apoio a comunicación ou diversidade funcional», explican la alcaldesa, Araceli Gestido, la concejala Xiana Abal y le técnica de Xuventude Mercedes Lorenzo. «A lingua de signos pretende desenvolver as capacidades necesarias para propiciar a participación na sociedade en igualdade», inciden.

La oferta de actividades para el invierno incluye el «Certame de Cómic», dirigido a jóvenes artistas no profesionales de hasta 35 años cumplidos en 2026. Se establecen cuatro categorías: A, de 18 a 35 años; B, de 14 a 17 años; Viñeta Xove, de 10 a 14 años; y Viñeta Xoubiña, para menores de 10 años. El plazo de presentación de trabajos finalizará el 29 de mayo.

La propuesta más llamativa, apuntan desde el Concello, es la «experiencia interxeracional» Camiño de Santiago, que busca reunir a jóvenes y mayores generando «beneficios mutuos ao fomentar a empatía, reducir a soidade e combater os estereotipos». También mejorar el bienestar emocional, cognitivo y físico de los mayores, al tiempo que les proporciona «valores, sabedoría e habilidades sociais, fortalecendo os lazos sociais e a cohesión comunitaria».

La ruta elegida es el Camino Francés desde Sarria, del 26 al 31 de marzo. Serán seis etapas con noches en Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Arzúa y O Pino, con la meta en Compostela. El servicio incluye alojamiento en albergues privados, seguros de viajes, credencial, asistencia 24 horas, monitor acompañante y traslados en autobús Cangas-Sarria y Santiago -Cangas. El precio, 267 euros por persona, con un mínimo de 30 participantes. La preinscripción ya está abierta en Xuventude.