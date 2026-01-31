Alerta por un pequeño incendio en un sexto piso en Cangas
Amplio despliegue de efectivos de emergencias en la actuación | Ocurrió en la calle Redondela
Cangas
Bomberos del Parque de O Morrazo, efectivos del Grupo Municipal de Emergencias, Guardia Civil y Policía Local acudieron de forma veloz a la alerta de un incendio en la sexta planta de un edificio en la calle Redondela. Eran las 14.45 cuando las sirenas de sus respectivos vehículos se dejaban sentir en todo el entorno de la avenida de Marín. Al final, una tartera que se dejó demasiado tiempo olvidada al fuego, lo que originó mucho humo. No hubo daños ni víctimas.
