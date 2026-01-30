El XI Trofeo Open Dominó de Cangas reúne a 112 jugadores en Las Vegas

Cangas acoge este sábado el XI Trofeo Open Dominó Concello de Cangas, que se celebra en el hotel Las Vegas, y al que ya están inscritos 112 jugadores, tal y como confirma el presidente de Dominó Morrazo, Serafín Docampo, que ayer lo presentó junto a la alcaldesa, Araceli Gestido; y el concejal de Deportes, Eugenio González.

Participarán los cuatro equipos de la liga sur de dominó: Forcarei, Ponte Caldelas, Vigo y Cangas, además de los clubes de Ares y de Chantada. Competirán 56 parejas, la primera ronda será a sorteo y la segunda con el sistema suizo, con la reglamentación vigente de la Federación Española de Dominó. Las partidas durarán 50 minutos y valdrán 300 puntos.

La jornada se desarrollará por la mañana, de 10:15 a 13:50 y por la tarde, de 16:15 a 18:55.