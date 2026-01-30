Los temporales sueltan bateas en Aldán y una potente ráfaga arranca persianas y un voladizo en O Hío
Los bateeiros se vieron obligados a abarloar sus balandros en el muelle por falta de abrigo y los de Domaio a refugiarse en San Adrián
La estructura metálica que cubría un patio de un edificio en David Cal cayó sobre un coche en la calle
En Méndez Núñez voló una persiana de un tercer piso
Juan Calvo
Este tren de borrascas que no acaba pone en evidencia las deficiencias en los puertos para abrigar a los barcos. Los bateeiros abarloados en los puertos de Aldán (Cangas) y a la fuga en Domaio (Moaña) que volvió a refugiarse en San Adrián (Vilaboa) dejan una imagen de una flota amarrada a la deriva del mal tiempo que se empeña en repetirse día tras día. Uno de los barcos amarrados en Aldán salió ayer al rescate de la batea de la Cofradía para la depuración de almeja, que se soltó y quedó a la deriva, otra de las consecuencias de los temporales que no cesan y que obliga a la memoria a recordar aquella partida presupuestaria que durante años figuraba en los presupuestos de la Xunta de Galicia para dar abrigo a este muelle y que nunca se concretó. Una simple promesa electoral que obliga a los marineros de Aldán a abarloar sus barcos para evitar daños, como ayer con 7 balandros amarrados en fila, unos con otros, frente al muelle. Es el único recurso que les queda en un puerto abandonado desde hace años, con unos contenedores grafiados que sirven de casetas para los marineros, que juraban desde Portos de Galicia que iba a ser un recurso, una solución provisional, pero va camino de permanente. Sin una nave donde guardar las redes y contenedores que se amontonan en el puerto. A esta alturas, nada se sabe ni del dique de abrigo ni de la nave para los marineros, que murieron de éxito electoral.
El patrón mayor de Aldán, Manuel Gregorio, reconoce que los barcos son cada vez más grandes y el muelle "se nos queda pequeño, pero a Portos parece no importarle. Estamos hartos de pagar como cualquiera y no recibir nada a cambio". Señala que en la lonja llueve dentro y en las oficinas de la cofradía hace más frío dentro que fuera. De la batea a la deriva asegura que ya tenían un proyecto pra reemplarzarla por otra nueva "pero el mal tiempo se nos adelantó"
Los temporales continúan obligando a los marineros de Domaio a trasladar sus barcos a San Adrián de Cobres, en busca de una zona de abrigo. Cierto que ahora, tras la reforma que realizó Portos de Galicia en el puerto de San Adrián de Cobres hay más espacio, pero Domaio quiere lo suyo, el puerto de abrigo que tanto se prometió a los marineros ante los graves daños que los temporales causaban a la flota. «Pagamos en junio 8.000 euros y en el mes de diciembre otros tantos de atrasos de los años 2023 y 2024 , que correspondían con una cuota que teníamos aplazada de cuando fue la pandemia por coronavirus. Y esta es nuestra situación: carecemos de todo».
A última hora de ayer y debido a una ráfaga de viento, con tromba de agua, voló una persiana de un tercer piso en la céntrica calle Méndez Núñez de Cangas. Acudió el Servicio Municipal de Emergencias qeu también se desplazó después a Vilariño, en O Hío, en donde en la calle David Cal número 9 cayó un voladizo de cierre de un patio de luces sobre un coche, ocasionando importantes daños materiales, aunque afortunadamente ninguno personal. El Servicio Municipal también acudió con el electricista del Concello a la retirada de ramas sobre el tendido en la PO-315 en Liméns y otras peligrosas en Menduiña. A las 13:00 horas, vecinos de Herbello alertaban de una explosión. Se produjo en un transformador y dejó a gran parte de la zona sin suministro eléctrico.
Una jornada más, el transporte de ría, tanto en Cangas como en Moaña, se vio afectado y las navieras cancelaron el servicio. El último barco en Cangas fue a las 17:00 desde Vigo y en Moaña a las 17:30, también desde la ciudad.
En Moaña, Protección Civil tuvo que limpiar un río de barro en el vial de San Lourenzo por el peligro para los autobuses y la Policía acudió a última hora a Carballido por la caida de un pino de grandes dimensiones.El Servicio Municipal también acudió con el electricista del Concello.
