Presentación de las nuevas ayudas para los grupos Galp

El acto será el martes día 3 en Marín

REDACCIÓN

Bueu

El grupo de Acción Local de Pesca Galp Ría de Pontevedra presenta este próximo martes día 3 de febrero la nueva convocatoria de ayudas, con una dotación de 6,9 millones de euros para toda Galicia. La presentación será en el Auditorio del Edificio de Operaciones Portuarias de Marín, a las 17:00 horas, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Para asistir es preciso inscribirse a través de un formulario en las redes del grupo o llamando al 886 213015.

