Presentación de las nuevas ayudas para los grupos Galp
El acto será el martes día 3 en Marín
REDACCIÓN
Bueu
El grupo de Acción Local de Pesca Galp Ría de Pontevedra presenta este próximo martes día 3 de febrero la nueva convocatoria de ayudas, con una dotación de 6,9 millones de euros para toda Galicia. La presentación será en el Auditorio del Edificio de Operaciones Portuarias de Marín, a las 17:00 horas, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra. Para asistir es preciso inscribirse a través de un formulario en las redes del grupo o llamando al 886 213015.
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba
- Otra posible víctima del temporal, en Areacova