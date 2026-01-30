Parques ofrece sus habitaciones a los vecinos que siguen sin luz en Ons

El suministro eléctrico en la isla de Ons sigue siendo un problema para los isleños que intentan residir buena parte del año en el archipiélago que forma parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas. El suministro lo realiza Parques Nacionales mediante grupos electrógenos que dan 10 horas de energía a las casas, de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 24:00. Pero la dureza de las borrascas que azotan de forma continua a Galicia ha generado problemas en el tendido eléctrico y que desde el día 12, tal y como denuncian, haya vecinos que siguen sin luz y, por lo tanto, sin calefacción o sin poder cargar la batería de sus móviles.

Grupo electrógeno que abastece de electricidad en la isla. / Parques Nacionales

La Consellería de Medio Ambiente, como titular del Parque, señala que se están realizando las oportunas gestiones para solucionar o minimizar el impacto en la población. De hecho, ayer desde Parques Nacionales se pusieron a disposición habitaciones del propio organismo, que sí tienen suministro, para aquellas vecinas que siguen sin luz. Hay baile de cifras sobre las viviendas que todavía seguían ayer sin el suministro. Mientras que vecinos con casas en la isla aseguraba a última hora que la mitad de la isla seguía sin luz, por la mañana la Consellería de Medio Ambiente informaba que únicamente una vivienda con gente residiendo en ella carecía del suministro. No le falta razón porque los vecinos sí que reconocen que, aunque haya al menos 40 casas de la zona derecha de la isla, desde la capilla hasta el faro, incluido el camping, sin suministro; sólo está ocupada una casa con una madre y su hija. La otra mujer que reside en el barrio de Curro sí que tiene suministro porque forma parte del ala izquierda, en donde el tendido eléctrico va enterrado.

El motivo del «apagón» en la isla fue debido, tal y como señala la consellería, por los temporales de los últimos días que afectaron al tendido eléctrico. Días atrás acudió un electricista y se hicieron reparaciones, pero el temporal incidió en otra parte de la línea y debido al oleaje con el transporte marítimo suspendido y sin poder atracar en el muelle, se hizo imposible desplazar de nuevo a un electricista a la isla, pero la empresa ya estaba avisada para acudir a reparar y revisar las cajas de las viviendas de conexión con las líneas aéreas, añaden desde Parques. La consellería asegura que se está estudiando una obra de emergencia para enterrar también este tendido que sigue aéreo, así como también asegura que se está estudiando la viabilidad de suministro mediante energías renovables con paneles solares fotovoltaicos que cubrirían el 70% de las necesidades. Desde Medio Ambiente apelan a la comprensión y a la sensibilidad de los afectados ante una situación especialmente complicada dado que el servicio de transporte marítimo está suspendido por la alerta en el mar, lo que imposibilita la llegada de operarios y medios adicionales a la isla para solucionar la incidencia. De hecho, confirman que el personal del Parque Nacional presente en el archipiélago tampoco pudo abandonar la isla en los últimos días, debido a estas malas condiciones.

Una madre y una hija afectadas en una casa

La madre y la hija que están afectadas sin luz en su vivienda, se encuentran en la isla desde el pasado día 19, tal y como confirma una vecina que viajó también con ellas, pero en su caso sí tiene luz si bien sigue a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para abandonar la isla. Dice que su marido se fue el jueves con el barco de los operarios que trabajan en la isla, y que su intención era hacerlo este pasado lunes en el barco que traería a los trabajadores de vuelta, pero debido al mal tiempo ya no pudo acudir a Ons.

Considera que se debería de dar prioridad a la mejora de la instalación eléctrica antes que a otras obras que se están realizando en la isla y a la que no encuentran sentido, como la carretera empedrada que se está realizando cuando hay caminos intransitables. Reconocen que puede haber 40 casas afectadas sin luz, aunque habitada sólo está la de estas dos mujeres. La hija se fue a la isla para trabajar y con ella se fue la madre que ahora sufre gripe y se encuentran en unas condiciones muy tercermundistas. Para cocinar tienen butano, pero no disponen de ningún momento de luz.