Ortega acusa al portavoz del PSOE de Moaña de gustarle "prevaricar" y Rodríguez acude a la Valedora

Los portavoces del PSOE, en la oposición de Moaña, Mario Rodríguez; y del BNG en el gobierno local, María Ortega, vivieron un capítulo más de su enfrentamiento político en el pleno ordinario de este mes, celebrado en la noche del jueves, cuando la concejala, y en el debate sobre la aprobación definitiva de la ordenanza con la subida de precios de la piscina, acusó al edil de que le gusta prevaricar. La concejala respondía a las intervenciones del PSOE y del PP defendiendo que la nueva ordenanza se decidió conforme a los informes técnicos y en seguida dirigió sus primeras palabras a Rodríguez de quien dijo que "a lo mejor le gustará prevaricar o hacer las cosas de forma irregular cuando en algún momento de su vida gobierne en algún sitio, aunque sea en su comunidad de vecinos".

La acusación de Ortega provocó que Mario Rodríguez se levantara, en protesta, cuando la portavoz nacionalista intervenía en el pleno, lo que provocó que la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) le negara en el debate de una moción sobre la sanidad, hacer uso de sus 4 minutos de réplica. Santos argumentó que el edil se había levantado y no había vuelto a su bancada por lo que no tenía derecho, con la advertencia de que, si seguía interrumpiendo y no guardaba silencio, a la tercera, y ya iban dos, sería expulsado. Rodríguez calificó la actitud de la alcaldesa de "fascista", algo en lo que siempre incide en los plenos y la volvió a calificar como "señora rodillo".

Lo sucedido en el pleno, ha provocado una comunicación del portavoz del PSOE, en la que anuncia que va a solicitar el amparo de la Valedora do Pobo por entender que se han vulnerado sus derechos como representante público de la corporación en la sesión. El concejal considera grave la acusación de "prevaricar", por lo que solicitó de manera inmediata que se retirara tal expresión y que se produjera una rectificación o disculpa por parte de la interviniente: 2le jos de producirse dicha rectificación, la portavoz del BNG se negó a retirar sus palabras y la presidencia del pleno no adoptó ninguna medida para restablecer el respeto institucional ni para garantizar un clima de neutralidad y correcto funcionamiento democrático del debate plenario".

Ante esta situación y como gesto de protesta institucional y pacífico, dice que decidió ausentarse del salón de plenos en cada ocasión en la que Ortega intervenía: "Esta situación tuvo como consecuencia un hecho relevante ya que, en uno de los puntos del orden del día, la presidenta me negó el uso de la palabra en un turno que me correspondía reglamentariamente, impidiendo ejercer mi función como portavoz municipal". Considera que la presidencia del pleno no actuó de manera neutral, sino que ejerció una autoridad institucional arbitraria, "menoscabando los derechos de la principal voz de la oposición en la corporación y, por extensión, los derechos de los vecinos de Moaña que otorgó su confianza al PSOE en las últimas elecciones". Pide que la Valedora analice los hechos ocurridos, determine si existió vulneración de derechos fundamentales y se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto institucional, la neutralidad de la presidencia y el normal ejercicio de la labor de oposición.