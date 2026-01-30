Cuando Oliver Laxe pasó por Bueu

Con una melena más corta que la que acostumbra a llevar y sin barba, dominando el gallego de Os Ancares de Lugo, Oliver Laxe dejó huella de su trabajo y de su personalidad en 2022 en Bueu, en donde protagonizó uno de los encuentros de directores con el público dentro del Festival de Cinema de la localidad FICBueu. El cineasta felicitó al festival por la programación y animó al público presente en la sala d el Centro Social do Mar a acudir aquella tarde del 24 de septiembre a la proyección de Zerkalo, deTarkovsi, una película «exquisita».

Otro momento del encuentro del director compartiendo risas con el público. / FIC

Laxe pisaba Bueu tras el éxito de su película «O que arde», con dos Goya a Mejor actriz revelación y Mejor fotografía, y se habló mucho de ella, pero en el encuentro, conducido por el periodista Ángel Suanzes, también se habló mucho de los primeros trabajos del cineasta, como «París#1» , con la proyección de algunas de sus imágenes; y de la siguiente película en la que el director ya dijo que trabajaba, y de la que Suanzes dijo que esperaba también que fuera esa mezcla de la «tolería e amor» a la que aludió el director. Esa nueva película era «After», el nombre orginal de «Sirat», con la que Galicia sueña con su primer Óscar. Fue elegida por la Academia Española para competir en Hollywood y ha sido nominada por la Academia de Cine de EEUU a dos estatuillas como mejor película extranjera y mejor sonido. «Sirat» sigue su paseo por las alfombras rojas para cosechar premios como el del Jurado en Cannes o los dos Feroz a tráiler y música original o como nominada, en los Premios Bafta o César.

Laxe, entre el público. / FIC

El tiempo en el cine

Las jornadas en Bueu estaban centradas en el tratamiento del tiempo en el cine, y como tal, se le preguntó por este tiempo en sus trabajos, que «medra, cambia, transfórmase e vexo outras cousas que non se transforman en min» Habló del rodaje de «París» y dijo que formaba parte de una trilogía con «Berna» y «Santos», ciudades de fuerte emigración gallega, que rodó pero no llegó a montar. Con una proyección de imágenes en blanco y negro de «París#1», confirmó que fue rodada en 2008 en su aldea familiar de Vilela en Os Ancares, no natal porque él vino al mundo en París en 1987 a donde habían emigrado sus padres, pero en donde reconoció que tiene su espacio, en donde se alimenta, inspira y vive. Allí la filmó haciendo «balbuceos» a la imagen, filmando de manera «humilde» para «entender» y «ensimismarse» con la imagen. Porque como bien dijo «son un cineasta da imaxe. Saboreo moito filmar nun espazo e unha cara en imaxes». Allí filmó, por primera vez con alguien a su lado cogiendo el sonido, lo que le parecía «importante e o fermoso, que as veces é o máis fráxil». Confirmó que tras los incendios de 2006 en Galicia, en los que casi arde su ladea y quemó el hórreo de su casa, tenía ganas de filmarlos.

En el encuentro se proyectaron imágenes de «O que arde» con la icónica de la actriz Benedicta Sánchez y la escena tan singular de la música de «Suzanne» de Leonard Cohen de fondo con la imagen en coche y de una vaca en un remolque. Laxe admira la música para «suliñar unha emoción».

Noticias relacionadas

«Cunha película me incomoda que o espectador se faga preguntas»

Ante el público demostró ser un hombre al que el despiste le puede por momentos y llegó a reconocer que en algunas cuestiones como medir el tiempo de las estaciones en sus películas «nunca me saiú do todo ben». Pero Laxe admitió que con los cambios de estación sientes el frío o el calor: «Me excita moito filmar estos choques. O cinema é a arte da colisión» dijo mientras que también reconoció ser un cineasta de «despegues e aterrizaxes», de grandes acciones al comienzo y al final de los trabajos. Habló también del rodaje de «Mimosas» en Marruecos, «un retrato crudo dun director en problemas que son eu». Tras los aquel complicado rodaje, quería ir a por filmaciones más modestas,pero llegaron nuevas oportunidades. Para la hemeroteca quedaron frases suyas en Bueu como «Me incomoda que o espectador se faga preguntas ó ver a película» o «Tiña ganas de inmolarme».