O Rompeolas
Moaña viaja a Belgrado para apoyar al Celta.
Un grupo de jóvenes decidieron ir a Belgrado a disfrutar del último partido de la fase de grupos que jugaron el Celta contra el Estrella Roja. Decidieron solicitar al Concello de Moaña unas banderas del municipio para la ocasión y mostrarlas en el campo. Querían salir en la televisión con el nombre de Moaña.
La ausencia del poder mutante del muñeco del semáforo de Cangas
El muñeco que se torna verde para permitir el paso de los peatones por el gran paso de cebra de Cangas, sito frente al Concello, no funciona. Desde hace tiempo carece de esa capacidad camaleónica y permanece rojo o invisible. Esta última una opción no humana y ausente, de momento, de los robots o especies mecánicas similares es la que deben percibir los peatones para cruzar. También esta interrumpida esta capacidad de mutar en los pivotes que se extienden a lo largo del paso de peatones, que aún hoy es objeto de visitas por parte de jodechinchos imberbes que se suben a las redes.
Llueve demasiado ¿Será que la luna le hizo una escena al sol?
Ya no tiene que llover, ni a cántaros ni de ninguna otra manera. Ya llueve no solo sobre mojado, sino sobre inundado. ¿Será la maldición del eclipse de sol tan cacareado? ¿Será que alguien se olvidó de tomar las doces uvas? o ¿Será que alguna de esas lunas llenas de octubre le hizo una escena al sol?. Estamos todos tan mojados que no vemos el final. Hasta la política nos empieza a preocupar menos en esta Cangas polarizada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba
- Otra posible víctima del temporal, en Areacova