El manantial de Monte Carrasco, alternativa de abastecimiento

La contaminación del manantial de Anguieiro por hidrocarburos que obligó a cerrar el depósito de agua de Ourelo y anegó el lavadero de A Regueira procede, «practicamente con total seguridade», de filtraciones de los tanques de un taller de coches ubicado en las inmediaciones, en la carretera de A Madalena, y que el Concello de Cangas y Augas de Galicia instó ayer a vaciar, sanear y precintar. Los restos de combustibles, aceites y detergentes fueron detectados por los «chivatos» del sistema de abastecimiento y su origen se concretó ayer tras aplicar los técnicos de la empresa concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, un tinte forforescente en las tuberías del taller que afloran luego junto al manantial y la red de pluviales que baja paralela a la PO-551. Desde allí, impulsada por las intensas riadas de las últimas semanas, ensucia las tajeas y hace embudo en A Regueira para dispersarse por el entorno y contaminar también el río Presas hasta su desembocadura en el mar. Medio Ambiente no descarta que haya otros depósitos en el entorno que también causen filtraciones y anuncia «controles exhaustivos» para determinarlo.

Vertidos junto al pozo de bombeo de Pinténs. | FdV

Tras detectarse el origen de los vertidos, ayer a media mañana, los responsables del taller encargaron a una empresa el vaciado y limpieza a fondo de los tanques, una actitud «colaboradora» que ahorró al Concello la orden de hacerlo, según señaló el concejal Antón Iglesias. Estos residuos no pueden verterse a la red municipal de saneamiento y depuración que remata en la Edar de Balea, sino que deben procesarse por un gestor autorizado. La empresa responsable deberá hacerse cargo de todos los gastos, como también de la limpieza a fondo del depósito de Ourelo y de los tanques de captación de Anguieiro, que ayer ya se estaban vaciando, recalca el edil. La intención es «agardar un tempo prudencial» para que cesen las filtraciones y quede totalmente limpio el suelo del entorno, antes de valorar la viabilidad de recuperar esta captación.

Las consecuencias del vertido y de las riadas lo padecen también la fuente y lavadero de A Regueira, anegado desde hace días y con una alta turbidez provocada por la presencia de hidrocarburos y otros residuos, lo que impide abastecerse a muchos vecinos que la utilizan regularmente. Además, su desbordamiento encharca la carretera PO-551 en plena curva, con el consiguiente peligro para la circulación rodada, según advirtió la Policía Local, que alertó de la situación al 112 y a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), como titular de la vía, para que señalizara el peligro y adopte medidas adicionales . Durante la jornada de ayer, personal de «mantemento de estradas» de la Xunta de Galicia intervino para limpiar y acondicionar la zona afectada, incluso aplicando asfalto en frío, así como de la Guardia Civil de Tráfico. Vecinos del entorno de A Regueira se quejan por la maleza que rodea el lavadero y exigen a las administraciones local y autonómica que tomen medidas estructurales para acondicionarlo.

Las consecuencias legales del vertido deberán fijarlas Augas de Galicia y el Concello de Cangas con las inspecciones realizadas in situ y los informes de la UTE. Si se determina un «delito medioambiental», las consecuencias pueden ser graves, y las multas elevadas. Una inspectora de control de vertidos supervisó ayer las tareas, y el concejal de Medio Ambiente también anunció la apertura de un expediente municipal para aclarar lo sucedido y fijar responsabilidades. Asimismo, hará un seguimiento de la limpieza de los tanques y del entorno, además de realizar comprobaciones en otras naves de la zona para comprobar que cumplen los requisitos y la normativa medioambiental.

Al mismo tiempo, el Concello y la empresa concesionaria ya están buscando «alternativas» para abastecer el depósito de Ourelo, que desde hace unos días se suministra del agua que llega de Vigo a través de un bypass en la red. De momento no hay problemas de volumen ni presión, pero los técnicos advierten que podría haberlos en un futuro próximo, sobre todo en verano con el aumento de la demanda por la mayor afluencia de visitantes. Entre las opciones que barajan están la captación de agua en las proximidades del manantial de Anguieiro, en una cota superior para esquivar el área afectada, u otras en el área de Darbo, como la ubicada en el vial de acceso a Monte Carrasco que abastece a la comunidad de usuarios de la traída de Campiño. Esa conexión obligaría a realizar obras de cierta envergadura para llevar el agua hasta el depósito de Ourelo canalizada por tuberías en un tramo aproximado de medio kilómetro.

Nuevos vertidos fecales en Pinténs causados por cortes de luz

Restos de heces y papel higiénico compactado, entre otros residuos, han vuelto a aflorar en los últimos días en el entorno del pozo de bombeo de Pinténs, en O Hío. Operarios de la UTE visitaron la zona y señalizaron con conos la fosa por donde salen los vertidos, señalan desde el colectivo Augas Limpas de Aldán-O Hío, que piden medidas para solucionarlo.El gobierno de Cangas atribuye los problemas de bombeo a «cortes de suministro eléctrico» que se produjeron en varias ocasiones esta semana, en horario nocturno.