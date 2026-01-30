El Concello pone en marcha talleres de memoria con Contigo, Pescadoira y Afamo

El Concello de Bueu arranca en febrero un nuevo curso de obradoiros de memoria para personas mayores y abre el plazo de inscripción del 2 al 6 del próximo mes, ambos días incluidos.

Los obradoiros, que son gratuitos, serán impartidos por los centros de día de la villa Contigo y Pescadoira y por la Asociación de Apoio a Familias con Alzhéimer (Afamo). El de Pescadoira los desarrollará en la Casa do Pobo de Beluso y en el Centro Social do Mar (2 grupos) y Contigo en la Biblioteca del Centro Social do Mar (2 grupos) y en el Centro de Interpretación de Agrelo (1 grupo). El de Afamo será en la Casa de Aldea de Meiro. La inscripción debe realizarse en el Registro del Concello.