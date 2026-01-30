Once comparsas y nueve días de fiesta en el entroido de Moaña

Representantes de las comparsas y del Concello cerraron esta semana la programación del Entroido 2026 y escogieron el cartel ganador, obra de Mara Rúa Suárez, estudiante de 4º de ESO del IES As Barxas. La ilustración representa una trainera con forma de sardina. En esta edición desfilarán 11 comparsas. Regresan Os Lobojaitas y, con respecto al año pasado, no participará Confarsa Vaille Dando.

La programación arrancará el viernes 13 con la exposición fotográfica de Xosé Carlos Villaverde “Villa” en el alto de la Praza de Abastos. El propio Villaverde, investigador y directivo de la Agrupación Cultural Nós, ofrecerá el pregón el sábado 14 a las 17.00 horas en la carpa de la alameda. A continuación, las comparsas actuarán en la misma carpa y, después, las agrupaciones —que ese día desvelarán sus disfraces y canciones— se desplazarán a la Casa da Cultura de Berducedo para participar en un festival. La primera noche incluirá, además, una sesión de DJs en la carpa.

La fiesta continuará el domingo 15 con un festival de comparsas en el atrio de San Benito de Domaio. Por la tarde se celebrará el Entroido Tradicional de Meira, con las danzas de “Madamas e Galáns”, y finalizará con un concurso de disfraces.

El lunes 16 habrá festival de comparsas en O Rosal y en el IES As Barxas. En la Casa da Mocidade se organizará la Festa do Entroido Xove. El martes 17, por su parte, se celebrará una fiesta infantil en la carpa y, ya por la noche, habrá verbena con otro concurso de disfraces. A las 20.00 horas tendrá lugar el festival en el centro cultural Daniel Castelao, organizado por la Asociación de Veciños Bouza-Quintela.

Tras una jornada de descanso, el jueves 19 volverá la actividad antroideira con una actuación de la Escola de Música y nuevas intervenciones de comparsas en O Con y O Real. El viernes 20 será el festival en el Centro Social Castroviejo de Tirán y, para cerrar la jornada, se celebrará un festival solidario en el muelle de Domaio.

Los desfiles finales arrancarán el sábado 21 desde las 17.30 horas con el Enterro da Xoubiña, en el que participarán alumnos de todos los colegios. Ese día también se celebrará el festival de comparsas con la entrega de premios finales, a las 19.00 horas, en O Latón. El colofón, como es habitual, será el Enterro da Sardiña, que partirá del Portal do Almacén el domingo 22 de febrero a las 17.00 horas.