El cangués fugado en 2023 y que se entregó en noviembre, ya en libertad
Estuvo en prisión durante dos meses, donde permanece su hermano gemelo Alberto, condenado por otra causa diferente a la de la macroperación antridroga en la que hubo 13 detenidos
Juan Calvo
David Fernández, el cangués que fue prófugo de la Justicia durante dos años y se entregó voluntariamente en los juzgado de Cangas en el mes de noviembre se encuentra ya en libertad. Le bastaron dos meses en prisión provisional para gozar de la libertad de la que todavía no goza su hermano gemelo Alberto, que se encuentra en prisión por una causa distinta a la que se ab rió en Cangas en el año 2023 con una operación contra el narcotráfico dirigida desde el Juzgado Número 1 de Cangas y llevada a cabo por el equipo de Delincuencia Organizada Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Es evidente que la libertad de David Fernández sorprendió y mucho en la villa, aunque no se descarta que sea fruto de un acuerdo al que llegó la defensa de David Fernández con el Fiscal Antidroga. Según algunos letrados indirectamente ligados a David Fernández, la situación de libertad provisional es lógica y el riesgo de fuga se descarta porque se entregó voluntariamente, además, considera que técnicamente David Fernández no era un fugado, sino una persona que se encontraba en el extranjero que cuando se enteró de su causa se entregó. Claro que sobre David Fernández pesaba una orden de búsqueda y captura. La operación contra el narcotráfico del 12 de septiembre de 2023 se saldó con 400 kilos de hachís y 4 de cocaína intervenidos y 13 implicados, de los que 12 eran de la provincia de Pontevedra y el otro un vecino de Andalucía.
Detenido un cangués con 11 gramos de cocaína
La Guardia Civil detiene en Cangas a un vecino de la localidad con 11 gramos de cocaína, además de hachís. Se trata de un varón de 45 años que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares y se le imputa un delito contra la salud pública. Los hechos tuvieron lugar en Cangas, cuando los agentes de la Guardia Civil interceptaron al individuo, que presentaba evidentes síntomas de nerviosismo y desprendía un fuerte olor a marihuana. Debido al comportamiento que mostraba , el individuo fue identificado y registrado. Durante el mismo se localizaron ocultos entre sus prendas de vestir un monedero que contenía 11 bolsitas plásticas con cocaína, con un peso de 11,1 gramos, así como 9 trozos de una sustancia de color marrón, supuestamente hachis, con un peso de 34,3 gramos. Asimismo, entre las pertenencias del detenido se encontraron 650 euros en efectivo . El detenido será puesto a disposición judicial, junto con las sustancias intervenidas.
