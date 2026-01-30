Cangas cierra el pabellón de San Roque para apuntalar la pared que filtra agua

El Concello de Cangas comunicó ayer a la dirección del CEIP de San Roque que el pabellón se iba a cerrar para que pudieran tener lugar las obras de apuntalamiento de una pared, por la que entra el agua que empapa la pista de tenis. De esta forma, el Concello cancela todas las actividades que se desarrollaban en esta instalación municipal, incluidas las clases y competición de tenis que tiene en marcha el Cluteca. El concejal de Deportes del Concello de Cangas, el socialista Eugenio González, manifestó que los trabajos duraría tres días y espera que para el martes ya se pueda reanudar la actividad deportiva en el pabellón municipal. Lamenta los perjuicios que pueda causar, pero considera que es indispensable cerrarlo la instalación al público para poder realizar los trabajos en las debidas condiciones y que no es conveniente que los alumnos del CEIP de San Roque lo ocupen coincidiendo con las obras. No solo es una medida preventiva, sino absolutamente necesaria. Eugenio González también es de la opinión de que el pabellón municipal de Romarigo presenta el mismo problema, porque también se filtra el agua por sus paredes.

Interior de la nave de deportes náuticos de Cangas. | / fdv

Respecto a la nave de deportes náuticos y los desperfectos que se descubrieron tras el paso de la última borrasca, el concejal socialista manifestó que el Concello de Cangas propondrá a Portos de Galicia la firma de un convenio para sufragar a medias las obras necesarias. Afirma que aunque es cierto que al ser una concesión, el Concello debe hacerse cargo de su mantenimiento, pero no lo es menos que el cambio de tejado no es una obra de mantenimiento, sino una obra nueva. La intención Eugenio González es que el Concello firme con Portos un convenio similar al que firmó con el de Moaña para la nave de Tirán.

El estado de las instalaciones deportivas es uno de los asuntos que se va a debatir en el Concello de Cangas como consecuencia de la moción presentada por el Partido Popular en la que se hace énfasis en el abandono de las mismas.

La concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), lamenta que el PP vuelva a utilizar el pleno para para generar confusión y alarma social. «Desde o goberno municipal queremos partir dunha idea clara: oxala o Concello de Cangas tivese capacidade económica e marxe de xestión para dar resposta inmediata a todas as necesidades dun municipio de más de 26.000 habitantes, sen ter que priorizar nin dicir que non. Pero a realidade e outra. Os fondos públicos son limitados y os concellos dependemos en gran medida das subvencións concedida hasta o momento das subvencións, que levan aparelladas unha enorme carga administrativa. Só no último ano, o Concello de Cangas captou máis de 4 millóns de euros en subvencións».

Noticias relacionadas

Xiana Abal afirma que el PP parte de un dato falso. La partida de subvenciones deportivas en el presupuesto municipal de 2024 no es de 100.000 euros, sino de 242.000. «Resulta chamativo que se leve ao pleno unha moción pedindo algo que xa está feito e superado e máis aínda, sabendo que esa moción se pretende enviar ás entidades deportivas. «No sabemos se o obxectivo é enganar aos clubes deportivos con información falsa o simplemente non coñecen nin o orzamento».