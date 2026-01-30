El BNG advierte del colapso de la red de saneamiento de Cangas
Asegura que se trata de una situación límite y denuncia discriminación por parte de la Xunta
Juan Calvo
El BNG advierte del colapso del saneamiento en Cangas y denuncia la discriminación de la Xunta en las inversiones. Asegura que se trata de una situación límite y que cada episodio de lluvia intensa evidencia una red saturada e incapaz de responder a las necesidades reales del municipio. Desde el BNG recuerda que no es una situación nueva ni imprevisible, con una red totalmente obsoleta, con tuberías aún de cemento de más de 30 años, con una EDAR que no tiene capacidad para la población que tiene hoy Cangas. El BNG afirma que el gobierno municipal realizó en los últimos años mejora constantes en el sistema: renovación y creación de bombeos, sustitución de equipamientos, implantación de sistemas de telecontrol y separación progresiva de las redes pluviales y fecales. También menciona el resultado de las auditorías realizadas, que con contundentes en cuanto recomienda una renovación integral de la red de saneamiento., que requiere una inversión de alrededor de 14 millones de euros.
El BNG denuncia un claro agravio comparativo y dice que mientras Cangas lleva desde el año 2007 ingresando más de 6 millones de euros a la Xunta a través del canon del agua, el municipio no recibe las inversiones necesarias para resolver un problema estructural. Todo lo contrario, dicen los nacionalistas, que recuerdan que la Xunta del PP destinó 28 millones de euros para la EDAR de Lalín, otros tantos para la de Vilagarcía y 3,3 millones para el saneamiento de Poio. «con cartos que paga a veciñanza de Cangas están a financiar investimentos noutros concellos mentres aquí se nos deixa atrás», denuncia el BNG.
