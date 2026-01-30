La nueva tasa de basura, que se aprobará el día 6, podrá pagarse en cuatro plazos

La alcaldesa de Moaña y presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo desde el 1 de enero, Leticia Santos (BNG), remitió entre ayer y hoy la redacción definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de basura a todos los grupos políticos de la comarca.

El texto se envió también a las asociaciones que participaron en el proceso de diálogo abierto tras los disturbios de octubre, cuando centenares de vecinos rodearon el Concello de Cangas para protestar contra la subida de este servicio. Además, Santos remitió una carta a los colectivos en la que, junto al incremento de las facilidades de acceso a las bonificaciones —tras recoger varias de las demandas incluidas en las alegaciones—, explica que la ORAL confirmó que habilitará la posibilidad de fraccionar el pago hasta un máximo de cuatro plazos al año para los vecinos y negocios que tengan domiciliados sus recibos. Si no se solicita el fraccionamiento, el pago habitual será semestral.

La comisión de dictamen se celebrará este martes, 3 de febrero a las 18.00 horas, en el Concello de Moaña. El viernes 6 (20.00 horas) tendrá lugar la asamblea que someterá el documento a votación definitiva, con participación de concejales de todos los grupos políticos de Cangas, Bueu y Moaña. La modificación, sin embargo, no entrará en vigor hasta enero de 2027.

Entre los cambios introducidos respecto a la ordenanza aprobada inicialmente se incluyen nuevas reducciones de protección social. Por ejemplo, se incrementa el nivel de renta de referencia para las bonificaciones sociales, lo que permitirá abarcar a más familias vulnerables o en riesgo de serlo. Cabe recordar que la tasa general para las viviendas sube de 86 a 126 euros anuales.

La exención será total para los perceptores de la RISGA o para familias con ingresos inferiores al IPREM (8.400 euros anuales), así como para fundaciones o asociaciones benéficas sin ánimo de lucro. La reducción por razones sociales será del 50% para familias con ingresos inferiores a 1,3 veces el IPREM o para colectivos vulnerables por razones como discapacidad superior al 65%, situación de dependencia, familias monoparentales o víctimas de violencia de género.

En cuanto a las reducciones por “colaboración con el servicio”, de carácter mayoritariamente ambiental, las bonificaciones para viviendas por compostaje, uso del contenedor marrón y visitas al punto limpio (15%, 8% y hasta 10%, respectivamente) se extenderán también a las viviendas de uso turístico.

En el caso de las reducciones para grandes productores, se modifica la forma de aplicarlas para ampliarlas. Así, en el sistema “puerta a puerta” solo se podrá aplicar la bonificación del 15% por una fracción de basura. Para el pequeño comercio podrá aplicarse una reducción de 50 euros. Los establecimientos que vendan alimentos o elaboren comida (hostelería o supermercados) podrán beneficiarse, además, de un descuento adicional del 10% sobre el total de la tasa si reducen el desperdicio alimentario mediante prácticas como colaborar con entidades sociales o aplicaciones de redistribución de alimentos.

La nueva redacción incorpora también una reducción por buena práctica ambiental: los establecimientos que acrediten la gestión propia de sus residuos comerciales no peligrosos podrán beneficiarse de un descenso de su cuota variable de hasta el 90%.

Por otro lado, la ordenanza modifica las tarifas propuestas inicialmente. En general, para los grandes productores se diseñó una tarifación “más progresiva”, al incrementar el número de tramos de aplicación en función del tamaño de los establecimientos de hostelería, restaurantes, tiendas de alimentación, talleres y fábricas. Para los alojamientos se crearon más categorías en función de los servicios que ofrecen a sus clientes.

En concreto, las cafeterías se dividirán en cinco tramos (hasta 100 metros cuadrados, entre 100 y 200, hasta 300, hasta 400 y más de 400 metros cuadrados), con cuotas fijas que van de 200 a 500 euros anuales y cuotas variables entre 150 y 1.100 euros al año. Las salas de fiestas y discotecas tendrán una cuota fija de 400 euros al año y otra variable de 300 euros.

En los restaurantes, también con cinco epígrafes (de menos de 100 metros cuadrados a más de 400 metros cuadrados), la cuota fija será siempre de 400 euros y la variable oscilará entre 325 y un máximo de 3.500 euros.

Si se aprueba esta redacción definitiva, los supermercados y tiendas de alimentación tendrán una cuota fija de 200 euros, con una variable de 180 euros para los de menos de 100 metros cuadrados. De nuevo se establecen cinco baremos, y los supermercados de más de 1.000 metros cuadrados deberán abonar 400 euros en la parte fija y hasta 5.200 euros en la variable si no acceden a ninguna de las bonificaciones previstas.

El precio general para centros educativos con servicio de comedor será de 400 euros en su parte fija y 927 euros en la variable. En fábricas y talleres se contemplan seis tamaños distintos: las naves que superen los 3.000 metros pagarán 400 euros fijos y un máximo de 3.500 euros en la parte variable.

Leticia Santos agradece, en la carta firmada por las tres alcaldías, la colaboración de las entidades que ayudaron a modificar la propuesta inicial, al considerar que la hicieron “más social, sostenible y justa”.

Los integrantes de las comisiones de cuentas, primeros en pronunciarse

La comisión de dictamen que se pronunciará en un primer momento sobre la redacción final de la ordenanza de la tasa de la basura se convocará para este martes 3 de febrero. Estará integrada por todos los concejales que forman parte de las comisiones especiales de cuentas en los tres ayuntamientos.Estos ediles serán los primeros en analizar y debatir sobre el texto final de un documento que canalizó el grueso del debate político en la comarca desde el otoño. La asamblea, con todos los concejales, será el viernes 6.