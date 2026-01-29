A zanfona e o acordeón diatónico volven dar a nota no Morrazo
A zanfona e o acordeón diatónico son instrumentos moi unidos á musica tradicional, máis ao mesmo tempo minoritarios. Nos últimos tempos están a experimentar un rexurdir, que no Morrazo pódese escoitar a través das clases de Retrouso e Peis d’Hos.
A música tradicional é un eido moi amplo e con unha gran variedade de posibilidades. Non é, ou non debería ser, somentes unha expresión de baile, gaita e pandeireta. Curiosamente hai instrumentos moi vencellados á tradición que estiveron practicamente desaperecidos ou condeados a un compoñente minoritario. É o caso da zanfona e do acordeón diatónico, que desde hai anos loitan por facerse oír novamente. A comarca do Morrazo, que conta cun importante número de colectivos e agrupacións vencelladas á musica tradicional galega, tamén participa deste rexurdir a través de iniciativas de Retrouso e Peis d’Hos.
Desde a parroquia bueuesa de Cela, Retrouso estrea este ano as súas clases de zanfona e que supuxeron todo un reto. «Se queres tocar a gaita, comezas cunha frauta; unha pandeireta é relativamente facil de conseguir, igual que unha guitarra, ou ata hai mercado de segunda man de acordeóns... Pero coas zanfonas mira que o intentamos, pero era imposible atopar instrumentos», explica o coordinador das Escolas Tradicionais de Retrouso, Rubén Bastón. Ao final a asociación decidiu arriscar e investiu cartos na compra de varias zanfonas de estudo para poder ofrecer esta formación. «Estamos orgullosos de ter conseguido deste xeito arrancar a aula. Necesitabamos como mínimo tres alumnos, empezamos con cinco e mesmo temos unha zanfona dispoñible para unha sexta persoa interesada», conta.
A zanfona tivo o seu apoxeo entre os séculos XVI e XVIII, sobre todo en mans de xograres e esmoleiros, pero desde o século XIX foi quedando no esquecemento e case reducida a instrumento de acompañamento dos cegos que ían polas feiras. Ese carácter minoritario ten o seu reflexo no seu prezo – «pode superar os 3.000 euros en mans dun luthier especializado e con anos de agarda», apunta Bastón– e que para aprender a tocala había que ir a Vigo. «E sempre con instrumento propio», engaden desde Retrouso.
O mestre que se encarga de impartir estas clases en Bueu é Álvaro Estévez, veciño da propia parroquia de Cela e que comezou tocando a gaita. Na actualidade leva xa máis de cinco anos perfeccionando a súa técnica coa zanfona. «O reto non era só xuntar xente para un instrumento relativamente pouco coñecido. A zanfona xenera curiosidade, interese e namora así que a coñeces. O reto estaba en cómo lograr xuntar alumando interesado e que tivese instrumento para poder tocar», explica Álvaro Estévez, algo que se conseguiu coa decidida aposta de Retrouso de mercar varios instrumentos e poñelos a disposición do alumnado da primeira aula grupal de zanfona do Morrazo.
O acordeón diatónico non é tan antigo como a zanfona, pero tamén ten historia. En primeiro lugar hai que diferencialo do acordeón cromático. «O de botóns ou piano, que é como se coñece e que é o máis estendido», explica desde Peis d’Hos Miguel Sotelo. O diatónico tócase mediante botóns, pero coa particularidade de cada un deles pode ofrecer dúas notas e función de se se abre ou se pecha o seu fol. É un instrumento que comezou a espallarse a mediados do século XIX e que ten semellanzas coa «trikitixa» vasca. «En Peis d’Hos temos desde 2018 clases de acordéon cromático, pero xa levabamos tempo coa idea na cabeza de dar un paso máis e comezar co diatónico», conta Sotelo. Finalmente a asociación decide pechar ese círculo e ponse en contacto con Iván Barral para ofertar estas clases. Este acordeonista e mestre é un dos membros fundadores e secretario de Colectivo Diatónico Galego (Codia), cuxo obxectivo é o fomentar o uso, formación e desfrute deste acordeón así como preservar e revitalizar a música tradicional galega.
Este instrumento, a pesar da rapidez coa que se espallou no seu momento e da facilidade para relacionarse coas músicas e danzas populares, non o tivo nada fácil. Unha parte da intelectualidade tradicionalista e galeguista de finais do século XIX e principios do XX recelaba porque desprazaba á gaita. E a Igrexa tampouco o vía con bos ollos porque ofrecía música para bailes «agarrados». Mais o acordeón diatónico conseguiu sobrevivir e agora no Morrazo volve a soar para quen queira aprender a tocalo.
