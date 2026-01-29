Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Registro Vivienda GaliciaMuere Susi SeoaneDemanda Aparcamiento VigoRenuncia ÁbalosBorrasca Kristina GaliciaCelta en Belgrado
instagramlinkedin

A zanfona e o acordeón diatónico volven dar a nota no Morrazo

A zanfona e o acordeón diatónico son instrumentos moi unidos á musica tradicional, máis ao mesmo tempo minoritarios. Nos últimos tempos están a experimentar un rexurdir, que no Morrazo pódese escoitar a través das clases de Retrouso e Peis d’Hos.

Álvaro Estévez (centro) co alumnado de zanfona en Cela, nas clases de Retrouso no local de Torrecino, en Cela.

Álvaro Estévez (centro) co alumnado de zanfona en Cela, nas clases de Retrouso no local de Torrecino, en Cela. / Santos Álvarez

David García

O Morrazo

A música tradicional é un eido moi amplo e con unha gran variedade de posibilidades. Non é, ou non debería ser, somentes unha expresión de baile, gaita e pandeireta. Curiosamente hai instrumentos moi vencellados á tradición que estiveron practicamente desaperecidos ou condeados a un compoñente minoritario. É o caso da zanfona e do acordeón diatónico, que desde hai anos loitan por facerse oír novamente. A comarca do Morrazo, que conta cun importante número de colectivos e agrupacións vencelladas á musica tradicional galega, tamén participa deste rexurdir a través de iniciativas de Retrouso e Peis d’Hos.

Desde a parroquia bueuesa de Cela, Retrouso estrea este ano as súas clases de zanfona e que supuxeron todo un reto. «Se queres tocar a gaita, comezas cunha frauta; unha pandeireta é relativamente facil de conseguir, igual que unha guitarra, ou ata hai mercado de segunda man de acordeóns... Pero coas zanfonas mira que o intentamos, pero era imposible atopar instrumentos», explica o coordinador das Escolas Tradicionais de Retrouso, Rubén Bastón. Ao final a asociación decidiu arriscar e investiu cartos na compra de varias zanfonas de estudo para poder ofrecer esta formación. «Estamos orgullosos de ter conseguido deste xeito arrancar a aula. Necesitabamos como mínimo tres alumnos, empezamos con cinco e mesmo temos unha zanfona dispoñible para unha sexta persoa interesada», conta.

A zanfona tivo o seu apoxeo entre os séculos XVI e XVIII, sobre todo en mans de xograres e esmoleiros, pero desde o século XIX foi quedando no esquecemento e case reducida a instrumento de acompañamento dos cegos que ían polas feiras. Ese carácter minoritario ten o seu reflexo no seu prezo – «pode superar os 3.000 euros en mans dun luthier especializado e con anos de agarda», apunta Bastón– e que para aprender a tocala había que ir a Vigo. «E sempre con instrumento propio», engaden desde Retrouso.

Algunhas das persoas que acuden ás clases de zanfona de Álvaro Estévez, nas escolas tradicionais de Retrouso.

Algunhas das persoas que acuden ás clases de zanfona de Álvaro Estévez, nas escolas tradicionais de Retrouso. / Santos Álvarez

O mestre que se encarga de impartir estas clases en Bueu é Álvaro Estévez, veciño da propia parroquia de Cela e que comezou tocando a gaita. Na actualidade leva xa máis de cinco anos perfeccionando a súa técnica coa zanfona. «O reto non era só xuntar xente para un instrumento relativamente pouco coñecido. A zanfona xenera curiosidade, interese e namora así que a coñeces. O reto estaba en cómo lograr xuntar alumando interesado e que tivese instrumento para poder tocar», explica Álvaro Estévez, algo que se conseguiu coa decidida aposta de Retrouso de mercar varios instrumentos e poñelos a disposición do alumnado da primeira aula grupal de zanfona do Morrazo.

Iván Barral (esquerda) cun alumno das clases de acordeón diatónico de Peis d’Hos, no local de ensaio de Cimadevila, en Cangas.

Iván Barral (esquerda) cun alumno das clases de acordeón diatónico de Peis d’Hos, no local de ensaio de Cimadevila, en Cangas. / Santos Álvarez

O acordeón diatónico non é tan antigo como a zanfona, pero tamén ten historia. En primeiro lugar hai que diferencialo do acordeón cromático. «O de botóns ou piano, que é como se coñece e que é o máis estendido», explica desde Peis d’Hos Miguel Sotelo. O diatónico tócase mediante botóns, pero coa particularidade de cada un deles pode ofrecer dúas notas e función de se se abre ou se pecha o seu fol. É un instrumento que comezou a espallarse a mediados do século XIX e que ten semellanzas coa «trikitixa» vasca. «En Peis d’Hos temos desde 2018 clases de acordéon cromático, pero xa levabamos tempo coa idea na cabeza de dar un paso máis e comezar co diatónico», conta Sotelo. Finalmente a asociación decide pechar ese círculo e ponse en contacto con Iván Barral para ofertar estas clases. Este acordeonista e mestre é un dos membros fundadores e secretario de Colectivo Diatónico Galego (Codia), cuxo obxectivo é o fomentar o uso, formación e desfrute deste acordeón así como preservar e revitalizar a música tradicional galega.

Noticias relacionadas

Este instrumento, a pesar da rapidez coa que se espallou no seu momento e da facilidade para relacionarse coas músicas e danzas populares, non o tivo nada fácil. Unha parte da intelectualidade tradicionalista e galeguista de finais do século XIX e principios do XX recelaba porque desprazaba á gaita. E a Igrexa tampouco o vía con bos ollos porque ofrecía música para bailes «agarrados». Mais o acordeón diatónico conseguiu sobrevivir e agora no Morrazo volve a soar para quen queira aprender a tocalo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents