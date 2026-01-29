Vecinos de la isla de Ons denuncian que llevan días sin suministro de luz

Vecinos de la isla de Ons denuncian que vuelven a estar sin luz, un problema que aseguran que comenzó hace ya varios días. Los afectados muestran su malestar por las consecuencias de esta falta de suministro, que según explican les impide encender la calefacción en pleno invierno. «Hay alguna persona que está con gripe, sin poder usar calefactores e iluminándose con velas y linternas», aseguran.

A principios del verano pasado se registraron varios apagones por problemas con los generadores que dan servicio al conjunto de la isla. Esas averías provocaron que el Parque Nacional Illas Atlánticas optase por comprar un equipamiento nuevo y de más potencia.

Durante el verano no se registraron nuevos incidentes, pero ahora vecinos de Ons que regresaron a la isla después de las navidades aseguran que vuelven a estar sin luz. «Los establecimientos hosteleros cuentan con generadores propios, pero no todas las casas cuentan con este equipamiento», explican.

La Xunta, a través del parque nacional, se encarga de ofrecer el suministro eléctrico en dos tramos horarios, que varían en función de la época del año: en invierno el servicio está operativo de 12.00 a 16.00 h y de 18.00 a 00.00 h. «El primer día que volvieron los vecinos vino un electricista en el barco para poner todo a punto. Al principio iba bien, pero al final del día ya no había luz», se quejan.