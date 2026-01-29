El renovado campo de fútbol 7 de Reibón debe ser reparado por problemas de drenaje

El sábado 10 de enero se inauguraron los renovados campos de fútbol 7 de Moaña con la disputa de la primera jornada de la Liga Keniata. La instalación del nuevo césped artificial es la mejora más visible de una actuación integral cuyas obras habían comenzado en verano. Sin embargo hoy responsables de la empresa constructora y el arquitecto técnico que redactó el proyecto volverán a la zona con representantes del Concello, toda vez que el campo del patio de Reibón no está drenando correctamente en algunas áreas, lo que ocasionó quejas de familias del colegio.

El campo de Seara no presenta problemas y ahora los técnicos deberán analizar a qué se debe el error del drenaje o si hay algún afloramiento de agua desde el subsuelo. La obra, evidentemente, se encuentra todavía en garantía. Los continuos temporales de lluvia no ayudan a poder valorar correctamente en donde está el fallo, según apuntan desde el ejecutivo local.

En esta obra el Concello invirtió 408.430,77 euros. De momento las tres jornadas de la Liga Keniata se pudieron disputar. Además de extender 2.500 metros cuadrados de césped artificial en cada uno de los campos, en la reforma se incluyeron otras mejoras importantes como la instalación de nuevos marcadores electrónicos, unos dispositivos de los que carecían hasta ahora estas instalaciones, nuevos banquillos, barandillas de seguridad y nuevas redes perimetrales. También se dotó a ambas infraestructuras de un sistema de riego para mejorar el cuidado y los años de vida útil de la nueva superficie de juego. Hasta ahora carecían de riego.