La propiedad del Pazo del Real trabaja en un proyecto para urbanizar la finca

La finca del Real en Moaña, dominada por el Pazo que fue propiedad de la familia del almirante Casto Méndez Núñez (Vigo,1824-Pontevedra,1869), y del que hoy sólo quedan las paredes y está en estado de ruina, podría volver a recuperar su esplendor o así lo pretende la propiedad actual de este terreno, de casi 8.500 metros en el frente marítimo de la localidad junto al puerto deportivo y de pasaje. La finca fue comprada en 2014 a una promotora de Ourense que la había adquirido a la familia heredera en 2004 y su propietario mayoritario en la actualidad y desde hace algo más de una década, es un empresario de origen gallego residente en Brasil.

Fuentes cercanas a la propiedad aseguran que ellos compraron la finca, enamorados por el pazo y su singularidad, siempre con la idea de llevar a cabo un desarrollo urbanístico que, por otra parte, quedó parado con la crisis del ladrillo, pero que ahora se retoma cuando se percibe que ha vuelto a moverse el mercado de la vivienda.

Indican que esta finca se compró «con todo el cariño del mundo», pero reconocen que los desarrollos urbanísticos son complicados y en este caso mucho más porque tienen que ajustarse a las indicaciones marcadas por Patrimonio «pero lo vamos a sacar adelante».

La propiedad ya trabaja con arquitectos en el proyecto, siguiendo las indicaciones que marca el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Moaña, cuya ficha fija su desarrollo a través de un Plan especial con cuatro bloques de viviendas sujetos a la Ordenanza 3 (3 en la zona norte y uno en la sur), con un 30% de su edificabilidad residencial destinada a vivienda sometida a algún régimen de protección oficial.La Ordenanza 3 contempla alturas de edificios que pueden ir desde Bajo+1+Bajo Cubierta (BC) hasta Bajo+4+BC. El Plan deberá de someterse a la Valoración Ambiental Estratégica de la Xunta y su diseño, debido a su proximidad con la costa, deberá de evitar la formación de volúmenes o pantallas arquitectónicas. obliga también a proteger la casa, la capilla, el hórreo y el palomar, algo comprensible para la propiedad que insiste en que si compró la finca fue por el pazo que prevén rehabilitar para Moaña, aunque están pendientes de lo que marque Patrimonio: «Somos los más interesados en sacar esto adelante», señalan.

Los restos del pazo con el puerto deportivo y la ría de Vigo al fondo. / Santos Álvarez

El año pasado, una descendiente de Méndez Núñez y miembro de la Asociación Amigos de los Pazos de Vigo, Maricruz Suárez-Rivero, inició acciones para llamar la atención sobre el abandono de esta finca y desde la Asociación se incluyó en la Lista Roja de Hispania Nostra de patrimonio en peligro de desaparición.

Condicionado por los requisitos de Patrimonio

La propiedad reconoce la dificultad de desarrollar urbanísticamente esta finca, ya que está condicionada por Patrimonio, por su orografía en pendiente y con un edificio pegado, construido en la época del feísmo urbanístico, que se construyó con la capilla abajo y con el que tienen que estudiar muy bien el encaje de la urbanización. No se trata de un clásico solar para levantar viviendas, señalan las fuentes consultadas, y hay que equilibrar lo que se haga con la reconstrucción de la casa y los otros bienes patrimoniales.Están estudiando muy bien el mercado en el sentido de si Moaña puede absorber las viviendas ya que la segunda residencia genera aquí sólo un pequeño movimiento. La idea es que la finca siga siendo un punto singular en Moaña, sin perder esa referencia histórica. En la capilla estuvo enterrado el almirante Méndez Núñez hasta que el Rey Alfonso XII, tras una visita el 2 de agosto de 1877, ordenó su traslado al panteón de Marinos Ilustres de Cádiz.