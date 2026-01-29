El PP denuncia la falta de contenedores en Figueirón desde noviembre

El grupo municipal del PP de Bueu reclama al Concello y a la Mancomunidade do Morrazo la reposición urgente de los contenedores que había en el entorno de la Costa do Figueirón, en la carretera PO-315 a su paso por la parroquia de Beluso, y que quedaron calcinados en un incendio intencionado en la madrugada del 25 de noviembre. Desde entonces han pasado más de dos meses y el vecindario sigue sin servicio.

La portavoz popular, Elena Estévez, preguntó por este asunto al alcalde en el último pleno, quien reconoció que realizó diversas gestiones ante la Mancomunidade para su reposición. «Parécenos inaudito que os veciños do Figueirón sigan a estar sen contedores e carezan deste servizo de competencia exclusivamente municipal, aínda que transferida a agrupación comarcal», denuncia Estévez. La concejala vincula la tardanza en la reposición de los colectores «cunha xestión pésima en todo o relacionado co servizo de limpeza» por parte del BNG, que ostenta la presidencia de la Mancomunidade.

Estévez lamentó que el alcalde de Bueu, Félix Juncal, «siga a facer caso omiso» a esta demanda vecinal. En este sentido, la portavoz del PP se pregunta si ese resultado infructuoso a las gestiones del Concello se debe a que desde la Mancomunidade «pasan absolutamente do alcalde prexudicando, e moito, aos veciños de Bueu».

El incendio del 25 de noviembre quemó tres contenedores: uno de fracción resto, otro de envases y un tercero de papel y cartón. «Os veciños carecen deste servizo desde entón e non teñen un lugar próximo para o depósito dos seus residuos», concluye Elena Estévez.