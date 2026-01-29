El PP denuncia el abandono de la nave de deportes náuticos

El Partido Popular de Cangas denuncia la grave situación de abandono en la que se encuentran las instalaciones deportivas municipales tras el desprendimiento de una reja de cinco metros en el interior de la nave de Deportes Náuticos, donde entrena del Club de Remo Vila de Cangas. El incidente coincidió con el paso de la borrasca Joseph. El PP responsabiliza al gobierno local de la situación, que también denuncia la propia entidad. «Llueve dentro de las instalaciones, caen ventanas y hay muchas deficiencias más que ni siquiera se cuentan», comenta el grupo municipal del PP. Exige acciones inmediatas al Concello sobre una instalación de la que es concesionaria. Precisamente este estatus de concesionario que tiene el Concello de Cangas sobre la nave de deportes náuticos es lo que impidió, como recuerda el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, que se hicieran obras en la misma a través del Plan +Provincia. Recuerda que se intentó incluir esta obra y que fue descartada porque la propiedad era de la Xunta de Galicia. Los populares reitera que estas instalaciones son competencia municipal y están bajo la concesión del Concello por parte de Portos de Galicia, por lo que su conservación y mantenimiento son competencia directa del Concello, «que no puede seguir mirando para otro lado ni eludiendo responsabilidades». Recuerda el PP que uno de los miembros del gobierno es directivo del «Vila de Cangas» y sabe los problemas que hay en la nave.

No obstante, el PP sostiene que no es un hecho aislado, que es un nuevo ejemplo de un problema generalizado que afecta al conjunto de las instalaciones deportivas municipales, todas ellas marcadas por una grave falta de conservación y mantenimiento, «que llega a poner en peligro la integridad de los deportistas, técnicos y usuarios», manifiesta el PP.