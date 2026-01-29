Política social cita a Moaña para analizar la financiación de la escuela infantil de Domaio

El futuro de la demandada escuela infantil pública de Domaio se juega mañana. Y es que la gerencia del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar citó a una reunión en Santiago de Compostela a representantes del gobierno local. La cita está pedida por el Concello desde diciembre de 2024, cuando el Catastro consiguió resolver, tras años de tramitaciones, la segregación de la parcela del antiguo preescolar de Domaio del colegio de la parroquia.

La intención del ejecutivo local, desde entonces, es lograr que la Xunta financie la reforma del inmueble, cuyo proyecto está ya finalizado. Si acepta se encargaría de la gestión de la escuela infantil que pasaría a integrarse en la red Galiña Azul, siendo la segunda del municipio tras la de Quintela, en donde es habitual que se registren listas de espera cada año a la hora de formalizar las matrículas.

En el caso de no obtener el respaldo de la Xunta, la opción que le quedaría al Concello es buscar financiación de la Unión Europea para acometer la reforma y después asumir una gestión municipal del centro. La obra de adaptación se estimó, cuando se redactó el proyecto, en un coste de 227.186 euros, aunque seguramente sea necesario recalcular el precio ante la galopante inflación desde la pandemia.

Noticias relacionadas

El proyecto está redactado desde hace cuatro años y es una demanda tanto de las familias de Moaña como de la dirección del CEIP Domaio, con el objetivo de afianzar la matrícula de pequeños en la parroquia, ante el descenso de alumnos en los últimos años. Propone que la guardería lleve nombres que entronquen con la realidad de Domaio. Todo el centro se llamará «Poza da Moura» y cada una de las dos aulas harán referencia a los dos ríos que atraviesan la parroquia: «Freixa» y «Miñouva».