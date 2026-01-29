Piden más de 2 años de prisión para dos acusados de espiar cebo de pulpo en Bueu

Más de tres años después de ocurrir los hechos y de una larga instrucción en el Juzgado de Marín, la sala del juzgado número 1 de lo Penal de Pontevedra acogió ayer el juicio contra los dos vecinos de Bueu C.M.E, de 35 años; y T.G.S., de 32; acusados de descubrimiento de secreto de empresa por el presunto espionaje, en septiembre de 2022 y con cámaras de vídeo, de un cebo para pescar pulpo que la empresa Cebos Galeón de la localidad tiene patentado, con la presunta intención de conocer el secreto de su elaboración y plagiarlo.

El fiscal elevó la pena contra los acusados sobre la petición inicial que era la mínima de dos años de prisión y solicitó dos años y 6 meses para C.M.E y 2 años y 3 meses para T.G.S. por el delito de descubrimiento de secretos de empresa del artículo 278 del Código Penal. El fiscal también solicita para ambos multa de 14 meses a razón de 15 euros/día, lo que suponen 6.300 euros. La acusación particular mantuvo su petición de 2 años y 6 meses de prisión y otros 9 meses por allanamiento y 1 año de prisión por infracción de propiedad industrial.

Fueron cinco horas de juicio al que T.G.S. llegó trasladado desde la prisión en donde cumple condena por otros delitos. Declararon tres guardias civiles que participaron en el operativo en la noche del 19 de septiembre de 2022, que acabó con la detención dentro de la nave de T.G.S. y la investigación del otro acusado por espionaje industrial. También declararon tres representantes de empresas proveedoras de Cebos Galeón con los que C.M.E mantenía contacto mediante correos electrónicos para suministrarse de productos que utiliza Galeón en su patente de cebo como aceites, harinas y gelatinas; otras tres personas de la empresa denunciante que vende con éxito su conocido «membrillo» de pulpo a Francia, Canadá (Haifax) y a Portugal; y un perito informático aportado por la defensa de C.M.E. para intentar dejar sin validez los correos electrónicos por los que se imputa a su defendido.

Refugiarse de la lluvia

T.G.S. dio a entender en su declaración que estaba dentro de la nave para refugiarse de la lluvia, aunque en el momento de la detención, pillado in fraganti por la Guardia en el operativo nocturno de vigilancia, llevaba elementos vinculados a las cámaras como las tarjetas de memoria. En la nave se encontraron dos cámaras sujetas con cinta adhesiva, que habrían sido colocadas el día anterior 18 de septiembre. Una, que no podía verse en acceso remoto por lo que había que acceder a ella para retirar los vídeos; y otra con una tarjeta de telefonía que permitía la descarga de imágenes en remoto.

C.M.E. negó vinculación con T.G.S. y declaró en el juicio que los contactos con los proveedores ya los tenía de antes, por lo que su vinculación con el caso se basa únicamente en estos correos electrónicos. Declaró también que él sigue con la elaboración de cebo para vender.

El juicio quedó visto para sentencia.

La defensa pidió la libre absolución y en caso de condena solicitará con toda probabilidad la atenuante de dilación indebida, para que no pase de dos años, por haber transcurrido ya tres años desde que ocurrieron los hechos.