El nuevo edificio de Ramón Cabanillas, cerca de lograr el permiso de obra
El Concello requirió a la promotora la última documentación
El momento dulce que vive la construcción en Moaña dará un nuevo paso en breve, con el arranque de un edificio de viviendas en la céntrica calle Ramón Cabanillas, después de que los promotores ejecutasen el derribo de las dos estructuras en estado muy precario que ocupaban la parcela. La tramitación está muy avanzada aunque desde el Concello explican que se requirió nueva documentación a la promotora que debe presentar antes de que se pueda aprobar la licencia de obras.
En principio la intención es que este edificio acoja 26 viviendas. Se suman a las 11 viviendas que se están levantando en la calle As Barxas y que para el verano deberían estar finalizadas, así como a los dos edificios que comenzaron a levantarse el pasado septiembre. En concreto se trata del inmueble de 10 viviendas de la calle Donato Bernárdez Sotelo y del nuevo edificio que se levanta en el ámbito de Sisalde y que deberá poner ocho pisos en el mercado inmobiliario.
De todas formas, y pese al incremento en la construcción, el precio de la vivienda sigue al alza en la villa. De hecho, según el último informe de Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios de referencia, publicado este mismo mes de enero, la vivienda de segunda mano subió hasta un 15,8% en Moaña en el último año. Cangas tampoco se libra pues el precio en esta villa aumentó un 5,8% en el mismo periodo.
