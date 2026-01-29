Las muestras en Anguieiro están llenas de combustible muy denso, «parece petróleo»

Trabajadores de la concesionaria del ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, y la inspectora de Control de Vertidos de Augas de Galicia inspeccionaron ayer las inmediaciones del depósito de Ourelo, en Darbo, que surte de agua a 1.500 vecinos de la zona. Ayer tuvieron tiempo para recoger muestras en el manantial de Anguieiro, que se llevaron a analizar para determinar el origen concreto de la contaminación por combustible y aceite de motor vertidos en el manantial. Los operarios colorearon el agua en varios puntos para determinar la procedencia de esta insólita contaminación que tiene preocupada a toda la parroquia de Darbo y, como no, al gobierno municipal de Cangas, que se encuentra por primera vez ante una situación de este tipo. La colaboración entre la empresa concesionaria del ciclo del agua de Cangas y Augas de Galicia es total.

Cubo con muestras recogidas ayer. | / Santos Álvarez

Los trabajos de recogida de muestras y coloreado del manantial se realizaron durante la mañana de ayer, en momentos de escasa lluvia. Según comentó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), en las muestras que se llevaron a analizar hay mucho combustible y bastante denso «parece que se recoge petróleo» le comunicaron los técnicos al edil de Urbanismo. Es evidente que la contaminación existe, que se debe a una mezcla de combustible y aceite de moto, algo que van a confirmar las pruebas que se llevaron a analizar, lo único que falta determinar es el origen. Es necesario precisarlo para cortar la contaminación, al mismo tiempo que localizar a los responsables de la contaminación.

Muestras que se llevó la Xunta de Galicia. | / Santos Álvarez

Contaminar los ríos con combustible conlleva sanciones graves, incluyendo multas administrativas de hasta 600.000 euros para residuos peligrosos, e inhabilitación profesional o penas de prisión de seis meses a dos años por delitos medioambientales. Además de las multas se exige la reparación del daño causado. La contaminación por combustible se considera infracción grave o muy grave y puede llevar aparejada multa de 20.001 hasta 600.000 euros, o incluso alcanzar los 2 millones de euros, según la Ley de Responsabilidad Ambiental.

De momento, no se capta agua para el depósito de Ourelo desde el manantial de Anguieiro, entre otras cosas, porque, como se comprobó ayer, sigue contaminado. Sí que se limpió el interior del depósito de Ourelo. Por lo tanto, el Concello de Cangas sirve de agua a estos 1.500 vecinos de Darbo desde el depósito de Coiro, que recoge el agua que viene de Vigo, a través del emisario submarino.

El gobierno local de Cangas confía en que la inspectora de Control de Vertidos de Augas de Galicia regresen para continuar la inspección, trabajo en el que también se esforzará la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión. La colaboración es fundamental para encontrar el origen de la contaminación y a los responsables de ella.

El Concello quiere una sanción ejemplarizante

Los hechos se trasladaron el viernes de la pasada semana a Augas de Galicia con un informe de «incidencia en relación cun verquido de hidrocarburos e conexión ilegal no manantial de Anguieiro». En el área empresarial ubicada entre A Madalena y A Portela hay varios talleres mecánicos, depósitos de combustible, una gasolinera y naves industriales en diferentes negocios. Tanto miembros del gobierno local como de la concesionaria tienen sospechas, pero quieren confirmar bien todo para iniciar un expediente de sanción, porque el gobierno local no quiere que semejante infracción pase por alto. El Concello de Cangas quiere una sanción ejemplarizante para los autores, como la que exigen los vecinos afectados por culpa de esta contaminación de combustible en el manantial de Anguieiro y que llega al depósito de Ourelo, en Darbo.