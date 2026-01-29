Encierro de la CIG en el IES Rodeira el miércoles 4 de febrero
El encierro en centros educativos que el sindicato CIG-Ensino y el STEG programan en la comarca será el miércoles 4 de febrero. Será en Rodeira. Los sindicatos retoman el conflicto laboral docente para visibilizar las demandas laborales del profesorado. Entienden que la Consellería de Educación ejecuta una política de recortes.
