Encierro de la CIG en el IES Rodeira el miércoles 4 de febrero

El encierro en centros educativos que el sindicato CIG-Ensino y el STEG programan en la comarca será el miércoles 4 de febrero. Será en Rodeira. Los sindicatos retoman el conflicto laboral docente para visibilizar las demandas laborales del profesorado. Entienden que la Consellería de Educación ejecuta una política de recortes.