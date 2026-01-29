La dirección del CEIP Reibón vuelve a presentar la dimisión
REDACCIÓN
La dirección del CEIP Reibón de Moaña, el colegio con más alumnos de O Morrazo, presentó su dimisión ante la Consellería de Educación, ante la situación del sistema educativo al señalar que la escasez de personal dificulta el trabajo en el centro, especialmente a la hora de atender a los alumnos con necesidades especiales. Ahora está por ver si la Xunta acepta esta decisión.
Y es que en septiembre la dirección ya había tratado de dimitir debido al recorte en el profesorado de inglés que puso en entredicho la condición de plurilingüe del colegio. Entonces la Administración rechazó esta renuncia alegando que estaban en un comienzo de curso. Estos recortes habían provocado también concentraciones y cortes de tráfico por parte del Anpa en las primeras semanas del curso.
