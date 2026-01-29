Competencia pide investigar otra vez si hay «abuso» en las reservas del camping de Ons con el barco

La Comisión Galega da Competencia sancionó en el año 2019 con más de 88.000 euros a tres empresas del Grupo Acuña por un abuso de posición de dominio a la hora de comercializar las reservas para el camping de la isla de Ons con el transporte en barco. Más de cinco años después estima a través de una nueva resolución que existe la posibilidad de que esa situación se repita y por ello insta a la subdirección general de investigación de la propia comisión de competencia a que lo verifique. En función de los resultados de esas pesquisas se deberá determinar si se incoa o no un expediente sancionador.

Esta posible investigación supone un nuevo capítulo en la «guerra» entre la naviera Mar de Ons y el Grupo Acuña, que es propietario de la Naviera Isla de Ons (Piratas de Nabia), Viajes Illa de Ons (Vio Viajes) y de Iniciativas Turísticas de Ons. Esta última empresa gestiona el camping de la isla en régimen de concesión administrativa. La nueva resolución del pleno de la Comisión Galega da Competencia está fechada a principios de este mismo mes de enero y es una respuesta a un recurso interpuesto por Mar de Ons.

El recurso de esta naviera se oponía a la decisión adoptada en octubre por la subdirección general de investigación, que acordaba el cierre de la vigilancia sobre el Grupo Acuña. Ese control figuraba dentro de las medidas adoptadas por la Comisión Galega da Competencia en la misma resolución en la que le imponía una multa de 88.400 euros, fechada en noviembre de 2019.

La Naviera Mar de Ons se oponía al cese de esa vigilancia, alegando «indefensión» y «perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos». La Comisión Galega da Competencia rechaza el recurso de Mar de Ons, pero al mismo tiempo asegura que ha encontrado posibles indicios de que podría concurrir la existencia de una conducta de abuso de posición de dominio y una posible infracción de la normativa de competencia en la venta de los billetes de barco y las reservas para el camping.

Dos prácticas en el punto de mira

La comisión gallega requiere que se investigue a Naviera Isla de Ons, Viajes Illas de Ons e Iniciativas Turísticas de Ons en base a dos aspectos. El primero se refiere al orden y posición de los distintos tipos de ofertas de alojamientos en la página web, bien de solo alojamiento o en paquete combinado con transporte a Ons, que pueden «determinar la preferencia del usuario» en la elección de las distintas alternativas, «favoreciendo a las empresas del grupo en perjuicio de otras».

La Comisión Galega da Competencia entiende que esto podría suponer la extensión de una posición de dominio en el mercado –en referencia la gestión en exclusiva de las plazas del camping de la isla– a otro mercado conexo (la venta de billetes de barco para viajar a Ons).

El segundo de los aspectos que cita la comisión es la existencia de paquetes combinados de alojamiento y transporte en exclusiva con las empresas del Grupo Acuña.

La resolución que acaba de dictar la Comisión Galega da Competencia insta a su subdirección general a investigar si concurren esos comportamientos u otros que pueda detectar, elementos que permitan confirmar o rechazar la existencia de efectos excluyentes en ese mercado que «estén carentes de cualquier apoyo legítimo en una competencia en los propios méritos y que pudiesen derivar en un abuso de dominio en mercados conexos».

El grupo empresarial recurrió la anterior sanción ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ante el Tribunal Supremo (TS), instancias que confirmaron la multa. Esta nueva resolución del pleno de la Comisión Galega da Competencia defiende precisamente la necesidad de comprobar lo que indicó el Supremo en su sentencia de mayo de 2024: si en el abuso de posición dominante en los supuestos de «bundling» (venta empaquetada) la valoración de los efectos anticompetitivos resulta implícita o no en las posiciones monopolísticas o casi monopolísticas.

La comisión concluye recordando que en esa sentencia se afirma que «la practica concertada de un grupo de empresas que, ostentando una posición cuasi monopolística en un producto o servicio, se vale de esa posición para limitar y condicionar un mercado conexo, tiene por sus propias características un claro efecto anticompetitivo al colocar a los competidores en una clara situación de desventaja, por lo que debe ser considerada un abuso de posición de dominio».