Un camión pierde combustible en Moaña y ocasiona una gran mancha en la PO-551 hasta Domaio

Dificultades en la circulación de la PO-551 a su paso por Moaña. Un camión perdió combustible esta mañana generando una gran mancha en la vía desde el centro de la localidad hasta Domaio. También hubo vertido por la calle del centro Avenida Concepción Arenal.

El aviso se recibió sobre las 10:00 horas y desde entonces los Bomberos de O Morrazo y también Protección Civil de Moaña comenzaron las labores de limpieza, generando retrasos en la circulación. Con todo, afrotunadamente, no hubo que lamentar accidantes si bien la Policía Local pide precaución a los conductores.