Árboles pirófitos amenazan la escuela de A Choupana y el CEIP de O Hío
Las comunidades educativas y los vecinos denunciaron ante el Concello | El gobierno se encuentra con la dificultad de localizar a los propietarios y de estar mal registradas en Catastro
La presencia de árboles de especies pirófitas cerca de la guardería de A Choupana y del colegio público de O Hío está poniendo al Concello en un compleja situación ante las críticas de la comunidad educativa. El gobierno municipal está con las manos atadas mientras no se complete todo el procedimiento, que es el de buscar a los propietarios de las fincas donde se encuentran los mencionados árboles. No solo se encuentra con la dificultad de localizar a los propietarios, sino que también se da la circunstancia que las fincas están mal puestas en el Catastro. De esta forma, es muy difícil actuar con la rapidez que se requiere, porque la comunidad educativa lo hace y también los vecinos de Sierra Naciente donde detrás de la Galiña Azul de A Choupana hay una urbanización de chalets.
Hay que recordar que según la nueva ley, las especies pirófitas no pueden estar situadas a menos de 50 metros de viviendas, incluyendo en este apartado instalaciones educativas y de todo tipo. Si el propietario de las fincas no realiza la tala para la que fue notificado a través del Concello, será éste quien deba realizar la tala y pasarle después los gastos a los propietarios. Pero para todo esto, primero, hay que identificar bien a los propietarios.
En el ejecutivo local hay preocupación porque considera que el riesgo existe y desea actuar cuanto antes, pero el trámite burocrático es lento en este caso. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiere solventar cuanto antes un problema que los afectados expusieron en varias ocasiones al Concello de Cangas el problema de la presencia tan cercana de especies pirófitas.
El gobierno local busca las fórmulas administrativas adecuadas para actuar lo más rápidamente posible y realizar una gran tala de esos árboles que representa un peligro en la zona de Sierra Naciente y de O Hío.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba