Árboles pirófitos amenazan la escuela de A Choupana y el CEIP de O Hío

La presencia de árboles de especies pirófitas cerca de la guardería de A Choupana y del colegio público de O Hío está poniendo al Concello en un compleja situación ante las críticas de la comunidad educativa. El gobierno municipal está con las manos atadas mientras no se complete todo el procedimiento, que es el de buscar a los propietarios de las fincas donde se encuentran los mencionados árboles. No solo se encuentra con la dificultad de localizar a los propietarios, sino que también se da la circunstancia que las fincas están mal puestas en el Catastro. De esta forma, es muy difícil actuar con la rapidez que se requiere, porque la comunidad educativa lo hace y también los vecinos de Sierra Naciente donde detrás de la Galiña Azul de A Choupana hay una urbanización de chalets.

Urbanización de Serra Nacente, detrás de la guardería de A Choupana con los árboles al lado. / Santos Álvarez

Hay que recordar que según la nueva ley, las especies pirófitas no pueden estar situadas a menos de 50 metros de viviendas, incluyendo en este apartado instalaciones educativas y de todo tipo. Si el propietario de las fincas no realiza la tala para la que fue notificado a través del Concello, será éste quien deba realizar la tala y pasarle después los gastos a los propietarios. Pero para todo esto, primero, hay que identificar bien a los propietarios.

En el ejecutivo local hay preocupación porque considera que el riesgo existe y desea actuar cuanto antes, pero el trámite burocrático es lento en este caso. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, quiere solventar cuanto antes un problema que los afectados expusieron en varias ocasiones al Concello de Cangas el problema de la presencia tan cercana de especies pirófitas.

El gobierno local busca las fórmulas administrativas adecuadas para actuar lo más rápidamente posible y realizar una gran tala de esos árboles que representa un peligro en la zona de Sierra Naciente y de O Hío.