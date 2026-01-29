O Rompeolas
Un árbol cortó la subida de Menduiña
Un ejemplar de gran tamaño cayó sobre la carretera alrededor de las 14.00 hora de ayer, víctima, seguro, de la borrasca Joseph, que acabó con muchos de ejemplares semejantes. Su caída interrumpió el tráfico en el vial de subida de Menduiña hasta las 17.45. Estuvo trabajando en la zona el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas.
Se retrasa el reglamento de acoso en el Concello
Información de servicio. Nos comentan desde el gobierno local de Cangas que el reglamento de prevención del acoso laboral y sexual no va al pleno de mañana, como estaba previsto por el gobierno municipal. Las razones: pues las de siempre, de tipo burocrático. De todas formas, este reglamento se consideraba un trámite, no se pensaba que pudiera haber mucha disputa dialéctica en el salón de plenos por esta causa. El debate está más entre los funcionarios, que es un reglamento que atañe a ellos más directamente.
Aquella Policía verde de aquel José Barreiro
¿Se acuerdan de aquella policía medioambiental que se había creado en tiempos del exalcalde de Cangas, José Enrique Sotelo? Allí estaba de guardia casi permanente un ilustre de la Policía Local, José Barreiro, que habría de regresar después a su uniforme azul. ¡Qué tiempos aquellos! Viene esto a cuento por la necesidad de investigar directamente desde el Concello los delitos que se cometen contra el medioambiente, como el de la contaminación del manantial de Anguieiro.
