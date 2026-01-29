Aldán calienta para cinco jornadas de carnaval

La comarca ya respira entroido. De hecho la parroquia canguesa de Aldán ya cuenta con su cartel de la nueva edición del Carnavaldán, que tendrá actividades entre el 15 y el 21 de febrero. El domingo 15 habrá pasacalles desde las 10.30 por Espiñeira, San Cibrán y Herbello con salida de la carpa. A las 20.00 horas habrá bule bule con Gaiteiros Serradela y la charanga Eu non sei nada. El lunes 16 de febrero el pasacalles desde las 10.30 es por Piñeiro, Gandón y Menduíña. A partir de las 21.00 horas música en la carpa con Mil 9 y Eu non sei nada. A las 22.00 horas será la primera actuación de las comparsas.

El «martes dos farrovellos» es el 17 de febrero. A las 10.30 horas será la primera comparsa con la charanga Amigos Colores. El recorrido es por Espiñeira, San Cibrán y Herbello para acabar en la carpa con una gran laconada. Por la tarde saldrá la siempre concurrida comparsa «Cojonuda», desde las 15.30 horas. Los asistentes exhibirán sus disfraces en un recorrido por Piñeiro, Gandón y Menduíña.

Los vecinos de Aldán descansarán del desenfreno antroideiro hasta el viernes 20 de febrero. A las 17.00 horas se celebrará el desfile del Enterro da Mexilla para niños. A las 21.00 horas en la carpa comenzará el Velatorio do Mexillón, con festival de murgas y actuación de Desbrosadores y Serradela. El sábado 21 será el broche de oro con el multitudinario Enterro do Mexillón, que saldrá a las 16.00 horas y finalizará en el muelle.

Noticias relacionadas

Ons vuelve a celebrar su Entroido tradicional el 8 de febrero con el «Dominko ghordo»

La isla de Ons recuperó el año pasado su Entroido tradicional después de 50 años de ausencia gracias a la labor de investigación de José Manuel Dopazo y con la organización de la Concellería de Cultura de Bueu y asociación vecinal. La celebración regresará este año: será el 8 de febrero, el conocido como «Dominko ghordo». «Dominko Ghordo,/ Dominko fraco/ pra San Xosé/ nin can nin ghato», reza una copla de la época.El barco saldrá desde Bueu a las 10.30 horas y a las 11.30 horas la figura del Entroido y las máscaras recorrerán la isla, desde Pereiró a Curro. Los «mudados», que es la figura que genera cierto caos, saldrán a las 15.00 horas y aparecerán en la «fiada» de música tradicional, que comenzará a las 15.30 horas.