A Voz da Sanidade ultima en Cangas la manifestación del domingo en Santiago
El colectivo ciudadano ya ha completado el aforo de dos autobuses y confía en llenar otro para el viaje
G.M.P.
A Voz da Sanidade mantiene las concentraciones de los martes a mediodía en los Xardíns de Andrea, «porque a defensa da sanidade pública é unha responsabilidade colectiva e a participación da cidadanía ten un papel fundamental». El colectivo ciudadano denuncia que desde hace años «o Goberno galego vén aplicando unha política sanitaria inxusta e profundamente lesiva para a cidadanía, baseada na privatización progresiva do sistema, no abandono da Atención Primaria e na derivación masiva de pacientes do Sergas a hospitais privados». En consecuencia, llama a la ciudadanía de O Morrazo a «mobilizarse masivamente en defensa dun dereito fundamental e para deixar claro que Galicia non vai permitir nin a destrución nin a privatización da súa sanidade pública».
Anima a participar en la manifestación organizada por la Plataforma SOS Sanidade Pública para el domingo, día 1, a las 12.00 horas, en Santiago de Compostela. Ya hay un centenar de El recorrido irá desde la Alameda hasta la Praza do Obradoiro, «para denunciar o desmantelamento deliberado do sistema sanitario galego por parte da Xunta».
