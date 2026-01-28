San Amaro se deja oír.

Es un clásico en la romería de Aldán. Desde su fabulosa cabina de megafonía maneja con escrupulosidad todo lo que está relacionado con el sonido y la información de la romería de San Amaro. Es un hombre tranquilo, que prefiere estar siempre detrás del espectáculo.

Ayuso y el apellido de Cangas en el entroidos

Ya se cuentan los días para los carnavales. Ya hay anuncios de fiestas y programas de concejalías de Cultura en los que se anuncia el acontecimiento. Ya están casi cerradas las letras de las murgas y las comparsas, ya nos dicen que en Cangas se va a cantar a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del nuevo apellido de Cangas, que resulta que no lo tenía, que oficialmente era Cangas, a secas, y paso a ser Cangas de Morrazo, en un giro de espiral de la Real Academia Galega. Le toca el turno a Ayuso porque a Abel Caballero y a sus luces de Navidad ya le cantaron otros años.

Un gobierno local que sale de un seiscientos

En el gobierno de Cangas se parece mucho a esas escenas de los Simpson en las que de repente todos va a un lado y después al contrario corriendo todos juntos de forma rápida y apretada. Hay un problema y sin saber ni cómo ni de dónde aparece cuatro miembros del gobierno de golpe, todos o todas en un mismo coche, que es como el seiscientos de donde salían elefantes sin parar.