O Rompeolas
San Amaro se deja oír.
Es un clásico en la romería de Aldán. Desde su fabulosa cabina de megafonía maneja con escrupulosidad todo lo que está relacionado con el sonido y la información de la romería de San Amaro. Es un hombre tranquilo, que prefiere estar siempre detrás del espectáculo.
Ayuso y el apellido de Cangas en el entroidos
Ya se cuentan los días para los carnavales. Ya hay anuncios de fiestas y programas de concejalías de Cultura en los que se anuncia el acontecimiento. Ya están casi cerradas las letras de las murgas y las comparsas, ya nos dicen que en Cangas se va a cantar a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del nuevo apellido de Cangas, que resulta que no lo tenía, que oficialmente era Cangas, a secas, y paso a ser Cangas de Morrazo, en un giro de espiral de la Real Academia Galega. Le toca el turno a Ayuso porque a Abel Caballero y a sus luces de Navidad ya le cantaron otros años.
Un gobierno local que sale de un seiscientos
En el gobierno de Cangas se parece mucho a esas escenas de los Simpson en las que de repente todos va a un lado y después al contrario corriendo todos juntos de forma rápida y apretada. Hay un problema y sin saber ni cómo ni de dónde aparece cuatro miembros del gobierno de golpe, todos o todas en un mismo coche, que es como el seiscientos de donde salían elefantes sin parar.
