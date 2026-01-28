Moaña reúne a discapacitados por el problema de las urgencias

La Mesa Local da Sanidad de Moaña acordó, en una reunión mantenida ayer por la tarde, apoyar una propuesta de la Plataforma de defensa da sanidade pública para desarrollar una actividad con colectivos de personas con discapacidad del municipio, que se pusieron en contacto con ésta y se pusieron a su disposición, para reunirse con ellos y tomar nota de las dificultades y trastornos que les están ocasionando tenerlas urgencias desplazadas en Cangas para su atención y ya desde hace cinco años, cuando Sanidade tomó la decisión por la pandemia del Covid. La reunión está prevista para la segunda semana de febrero y desde la Plataforma se pidió la colaboración del Concello, con el uso del salón de plenos. Sólo falta contactar con los colectivos para fijar la fecha exacta de celebración.

Por otro lado, la Mesa, que preside la alcaldesa Leticia Santos, acordó llevar a cabo una movilización especial el 15 de febrero coincidiendo con el inicio del Entroido delante del centro de salud de Sisalde que la Consellería de Sanidade está construyendo y convocar una manifestación el 1 de marzo, que saldría desde Portal do Almacén finalizando en el nuevo centro de salud en Sisalde.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), recuerda que teniendo en cuenta que la apertura del centro de salud en Sisalde es inminente y «hay que dejar claro a la Xunta que Moaña no va a permitir que el edificio sanitario abra sin urgencias».

En el pleno de mañana jueves, la Plataforma da sanidade también lleva una moción de apoyo a la manifestación de este domingo en Santiago que convoca SOS Sanidade Pública de Galicia para seguir demandando más sanidad pública. La manifestación parte de la alameda de Santiago a las 12:00 y el Concello de Moaña contrató un servicio de autobús directo para que los vecinos que quieran puedan desplazarse. El coste es de 4 euros por persona. Hasta el 29 de enero se puede reservar plaza llamando a los móviles 634 761765 y 671 543070.

Por esta razón, debido al desplazamiento a Santiago, este domingo no habrá la semanal concentración de la sanidad ante la Casa do Mar de Moaña y tampoco se ha adelantado al jueves. Tal y como explican desde el Concello, sólo se adelanta cuando hay convocatorias ajenas a sanidad y en este caso la movilización del domingo es por cuestión sanitaria y para seguir demandando mejoras. Moaña acudirá con su reivindicación de estos últimos cinco años de que las urgencias vuelvan al municipio.

La apertura del nuevo centro de salud de Moaña en Sisalde ha empezado la cuenta atrás. Con las obras de construcción concluidas y hecha la acometida del agua por parte de la concesionaria del servicio en el municipio, en la consellería confirman que sólo faltan realizar las pruebas precisas de cara a la puesta en funcionamiento del centro (electricidad, telecomunicaciones, equipos...) de forma paralela a la adquisición e instalación del mobiliario y del equipamiento necesario.

Hay que recordar que la consellería sacó en los últimos meses a licitación diferentes contratos para dotar de equipamiento y mobiliario el centro de salud, además de la licitación del nuevo contrato de limpieza de los centros de salud de O Morrazo, que incluye la prestación de este servicio en el futuro edificio sanitario de Moaña.

Ayer el consellerio de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó en el hospital Álvaro Cunqueiro el plan funcional del nuevo Centro Integral de Saúde (CIS) Olimpia Valencia de Vigo, que supone el tercero que se pone en marcha en Galicia, tras los del barrio de Residencia en Lugo; y el de Lalín . A este CIS debería de seguir el proyectado por Sanidade en Cangas para O Morrazo, aunque todavía el Concello no logró los terrenos de A Rúa, que forman parte de una modificación puntual de urbanismo que está en fase de tramitación en la Xunta y pasando los pertinentes informes. En la presentación se habló de la segunda semana de marzo para poner en marcha el CIS de Vigo y el conselleiro aludió a que en este área sanitaria se trabaja para poner en marcha el centro de Moaña, aunque no dio una fecha.