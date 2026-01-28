Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Lucía Rodas expone imágenes de su libro «Aulonia»

María Lucía Rodas. | |

María Lucía Rodas. | |

Juan Calvo

Cangas

María Lucía Rodas Da Silva expone desde ayer y hasta el día 1 de febrero en la Capela do Hospital, en Cangas. La muestra estará abierta en horario de 17 a 20.00 horas. Se trata de una exposición de imágenes relacionadas con el nuevo libro que presentó el pasado día 15. Las imágenes que se exponen son láminas de gran parte de las bestias que aparece en su libro Aulonia y de algunos lugares e incluso de los propios protagonistas. María Lucia Rodas es natural de Cangas y tiene 44 años de edad. Tiene ya varios libros publicados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents