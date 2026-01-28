Lucía Rodas expone imágenes de su libro «Aulonia»
Cangas
María Lucía Rodas Da Silva expone desde ayer y hasta el día 1 de febrero en la Capela do Hospital, en Cangas. La muestra estará abierta en horario de 17 a 20.00 horas. Se trata de una exposición de imágenes relacionadas con el nuevo libro que presentó el pasado día 15. Las imágenes que se exponen son láminas de gran parte de las bestias que aparece en su libro Aulonia y de algunos lugares e incluso de los propios protagonistas. María Lucia Rodas es natural de Cangas y tiene 44 años de edad. Tiene ya varios libros publicados.
