Lago presenta su espectáculo «Más Libre» en Cangas

El Auditorio Municipal de Cangas «Xosé Manuel Pazos Varela» acoge el viernes, a las 21.00 horas, la actuación del cómico Miguel Lago, que pone en escena su última creación «Más libre que nunca». Se trata de una espectáculo que confirma los motivos por los que Miguel Lago lleva 16 años consecutivos «llenado teatros de toda España». En su anuncio se asegura que llega con material completamente renovado: nuevas rutinas, nuevos chistes y la garantía de humor, tan original como atrevido, capaz de hacer reír al público sin parar».

En la sinopsis se afirma que Miguel Lago, una vez más, abrirá las puertas de su Club de la Comedia, transformando el teatro en un verdadero templo de la comedia. «Más de 50.000 espectadores gozaron de esa revolución del clásico unipersonal la temporada pasada, donde Lago desata la libertada más absoluta» Miguel Lago demuestra por qué es una de las principales figuras del monólogo cómico en España. La edad mínima para el espectáculo son los 16 años. Y hay venta de entradas en ataquilla .com.