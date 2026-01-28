Joseph tira tejados, árboles y muros, anega viales y satura las emergencias
La borrasca derriba al menos una docena de ejemplares en Cangas, Moaña y Bueu y causa desprendimientos de taludes | El lavadero de A Regueira desborda por tromba de pluviales
Gonzalo Martínez/ D.García / J.Calvo/ Cristina G./ César C.
O Morrazo despertó ayer con la resaca de una noche de borrasca que golpeó con fuerza la comarca y sembró un reguero de incidencias provocadas por las intensas lluvias y vientos muy fuertes que derribaron tejados, árboles y muros, anegaron espacios públicos y fincas, afectaron a la circulación en varios viales y saturaron los servicios de emergencias, que llegaron a verse sobrepasados por las decenas de llamadas que recibieron en pocas horas, sobre todo en Cangas, pero también en Moaña y Bueu.
En Cangas, la borrasca Joseph entró derribando y arrastrando contenedores de residuos en múltiples puntos del municipio, y durante la madrugada levantó el tejado de un edificio de Rodeira. Efectivos de los Bombeiros do Morrazo y Policía Local tuvieron que retirar las planchas sueltas y asegurar las que aún permanecían en la cubierta, además de vallar el entorno para prevenir daños personales.
También cayeron señales de tráfico en las inmediaciones, así como varios árboles en todo el frente marítimo. Entre ellos una morera junto a las pistas de skate y varios ejemplares en el paseo de la Praia dos Alemáns y en la ribera del río Saíñas. También en la avenida de Castelao, casi frente al consistorio, el viento destrozó un bonetero japonés, arbusto de lento crecimiento al que se calculaba una edad cercana a cien años.
Además, las riadas causaron el anegamiento de la fuente y el lavadero de A Regueira, al pie de la carretera PO-551 que comunica Cangas y Bueu. El agua alcanzó alrededor de un metro de altura y obligó a desplegar a operarios de la concesionaria del servicio, UTE Gestión Cangas, y Emerxencias-Protección Civil., así como del Seprona, servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil. Determinaron que parte del problema venía de más arriba, por escorrentías de la obra de ensanche y urbanización de la carretera A Madalena-Erbello, instando a la empresa a corregirlo. La alcaldesa, Araceli Gestido, y las edilas de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE) y Facenda e Persoal, Xiana Abal (BNG), supervisaron las tareas.
El paseo de Pepe Poeta, en Rodeira, también ha vuelto a sufrir los embates del temporal costero, que arrancó una hilera de piedras en una zona que ya había sido repuesta recientemente. El zarandeo de los arcos navideños todavía instalados en el centro urbano, dos de los cuales cayeron sobre la vía pública en jornadas previas, aceleró su retirada por personal de la empresa Electromiño.
A mediodía, Joseph arrancó de cuajo una rejilla de los ventanales de la nave de deportes náuticos, precipitándose sobre un lateral del foso, en donde se encontraban entrenando un deportista del Club de Remo Vila de Cangas. Pudo causar una desgracia y se quedó en un gran susto, con los cristales salpicando al remero, aunque no resultó herido. El efecto del viento pudo estar detrás del desprendimiento del elemento metálico, de unos cinco metros de largo, situado en la planta superior de la nave. Esa zona, que sirve de techo al foso, está abierta en uno de sus laterales, por donde se coló verticalmente la rejilla.
En Moaña se produjeron desprendimientos a causa de la lluvia que siguió cayendo sobre un suelo ya encharcado por el paso de sucesivas borrascas y que deja en situación peligrosa de derrumbe los taludes y provoca caídas de árboles. La Policía Local atendió desprendimientos sobre viales en O Latón y en A Xalde de Arriba y recibió aviso por árboles caídos en Sabaceda y Casanova. Protección Civil acudió a retirar un árbol en la zona de O Carrachal y postes de la luz tirados, cableados rotos o contenedores volcados. Muchos puntos de Moaña quedaron sin alumbrado público, como A Marrúa, Meira, O Latón o A Guía. El viento también soltó arcos que todavía están instalados de las luces de Navidad, levantó uralitas en tejados y tiró un poste de telefonía en O Caeiro.
En Bueu, los equipos de emergencias atendieron avisos por caídas de árboles en varios puntos, como la carretera entre Cela y Broullón, en Moaña. También tuvieron que precintar un muro junto a la parcela que ocupaba la antigua conservera de Alonso en Pescadoira, por el riesgo de caída. En lugares como A Roza, O Valado y A Graña se registraron desprendimientos sobre la vía pública.
