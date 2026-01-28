El gobierno repondrá los servicios de la calle Noria

Después de alguna duda, por fin el gobierno local de Cangas decidió incluir la calle Noria en el Plan +Provincia. Eso sí, las obras solo afectarán a las canalizaciones de pluviales y fecales. Se excluyen del proyecto la reforma de las aceras y, también, se aleja la posibilidad de que se instale un sistema de aparcamiento rotatorio en la vía, como se había pensado en un principio. Noria es una calle preferentemente comercial, sin demasiado sitio para aparcar.