El Entroido de Moaña arranca con el pregón de Villaverde

Moaña ya habla de Entroido. La concejala de Cultura, Coral Ríos, se reúne de nuevo hoy con las comparsas para escoger el cartel ganador que anuncie la fiesta de este año y para ultimar flecos. Este año contará con 11 comparsas. El pregón será el sábado 14 a cargo del investigador e integrante de la Asociación Nós, Xosé Carlos Villaverde, que inaugurará el día anterior en el alto de la plaza de abastos una exposición suya de fotos antiguas del entroido y habrá una mesa redonda con Estefanía Agulla, que realizó su tesis doctoral con las músicas de Entroido de O Morrazo y especialmente de Moaña en donde hay un archivo musical.

El domingo volverá un año más el Entroido tradicional de Meira, el martes habrá fiesta para niños toda la tarde en la carpa y por la noche fiesta con orquesta y djs, el viernes otra fiesta de Animodo en Domaio y el sábado concurso de comparsas con mejor canción y disfraz y Enterro da Xoubiña que este año incluye al colegio Casa de la Virgen de Cangas que pidió participar ya que tiene muchos alumnos de este municipio. El domingo 22 será el Enterro da Sardiña. Como es habitual saldrá a las 17:00 de Portal do Almacén.