Cultura abre el plazo para los premios de los desfiles del Entroido de Bueu
Se repartirán 6.500 euros entre el Enterriño da Sardiña y el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro
REDACCIÓN
La Concellería de Cultura de Bueu abre el plazo para inscribirse en los desfiles del Entroido y optar a los premios, que ascienden a 6.500 euros. La inscripción debe formalizarse antes del 17 de febrero en el caso del Enterriño da Sardiña y del 20 de febrero en el caso del Enterro do Paxaro do Mal Agoiro. Una de las novedades es que este año habrá galardones específicos para las ANPA.
Las bases recogen que las agrupaciones de más de 15 componentes recibirán una cuantía fija por participar. Así, las comparsas de Bueu que participen en los actos de todo el Entroido recibirán 500 euros; las agrupaciones de Bueu con más de 15 integrantes que desfilen en el Enterriño da Sardiña recibirán 150 euros; y las agrupaciones de más de 15 componentes que acudan al Enterro do Paxaro do Mal Agoiro percibirán 120 euros.
A mayores, en el desfile del Paxaro do Mal Agoiro se establecen cuatro premios para las comparsas de Bueu (150, 100, 75 y 50 euros); tres para las agrupaciones con más de 15 componentes (250, 175 y 100 euros); dos para las agrupaciones de entre 3 y 15 integrantes (100 y 80 euros); cuatro para las ANPA de Bueu (150, 100, 75 50 euros); dos para parejas (100 y 80 euros); y dos individuales (80 y 50 euros).
