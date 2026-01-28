Charla en la librería Wells de poetas
La librería Wells de Cangas es el lugar elegido para presentar dos poemarios «Mundo carne, de Branca Trigo y Insomnia, de Luis Valle. El acto se celebra el viernes a las 19.00 horas y estarán presentes los autores que está previsto que mantengan una conversación con la también poeta Mriam Ferradáns. Branca Trigo es poeta y dinamizadora cultural y editora y en 2025 fue reconocida con el Premio Poesía Concello de Carral por su obra «Especies invasoras». Luis Valle es gestor cultural y poeta y fue reconociddo con los premios Lueiro Rey y Eusebio Lornezo Baleirón.
