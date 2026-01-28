Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla en la librería Wells de poetas

La librería Wells de Cangas es el lugar elegido para presentar dos poemarios «Mundo carne, de Branca Trigo y Insomnia, de Luis Valle. El acto se celebra el viernes a las 19.00 horas y estarán presentes los autores que está previsto que mantengan una conversación con la también poeta Mriam Ferradáns. Branca Trigo es poeta y dinamizadora cultural y editora y en 2025 fue reconocida con el Premio Poesía Concello de Carral por su obra «Especies invasoras». Luis Valle es gestor cultural y poeta y fue reconociddo con los premios Lueiro Rey y Eusebio Lornezo Baleirón.

