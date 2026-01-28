Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

Charla en Cangas sobre cómo afrontar el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas participará en la III edición del ciclo «Falando da Saúde», organizado por el Concello, con una charla el día 3 impartida por Mar del Mar Blanco Casais, psicooncóloga de la asociación . La charla se impartirá en el salón de plenos a las 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents