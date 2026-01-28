Charla en Cangas sobre cómo afrontar el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas participará en la III edición del ciclo «Falando da Saúde», organizado por el Concello, con una charla el día 3 impartida por Mar del Mar Blanco Casais, psicooncóloga de la asociación . La charla se impartirá en el salón de plenos a las 19.00 horas.