Charla en Cangas sobre cómo afrontar el cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer en Cangas participará en la III edición del ciclo «Falando da Saúde», organizado por el Concello, con una charla el día 3 impartida por Mar del Mar Blanco Casais, psicooncóloga de la asociación . La charla se impartirá en el salón de plenos a las 19.00 horas.
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- Cuatro detenidos en Mallorca por apuñalar a un joven de Cangas, que perdió la visión de un ojo
- El temporal arrastra bateas, afecta al barco de ría y deja inoperativo el pabellón de Aldán
- El granizo convierte la Autovía do Morrazo en una 'pista de hielo' y causa cinco accidentes con hasta siete coches implicados
- Ingrid convierte la autovía en una pista de patinaje, tira árboles y suspende el barco a Vigo
- El Concello de Cangas, patas arriba