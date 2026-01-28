Chapela presenta una moción para exigir la reunión de la Mesa por Ons en Bueu

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, ha presentado una moción por vía de urgencia para que el pleno del próximo lunes inste a la Xunta de Galicia y al Parque Nacional Illas Atlánticas a convocar una reunión de la Mesa por Ons. Una cita que debería celebrarse en Bueuen un plazo máximo de dos meses.

En la exposición de motivos de la propuesta, Chapela recuerda que la anterior convocatoria tuvo lugar el pasado 3 de julio y en ella estuvieron ausentes los titulares de las consellerías implicadas, como la de Medio Ambiente e Camio Climático, la de Cultura y la de Facenda. El concejal recuerda que esa reunión la propia administración autonómica se «automarcó» unos plazos para responder las demandas vecinales, plazos que ya están sobrepasados. Entre esos compromisos estaba el análisis sobre la situación de los anexos a las viviendas, evaluar el nivel de afluencia de isleños a Ons durante el verano para estimar el coste de posibles bonificaciones en el billete y el traslado al Consello Consultivo la propuesta para modificar la ley que rige las concesiones sobre las casas para poder reconocer a los vecinos su titularidad.

Daniel Chapela reprocha el «incumprimento de todos os prazos» y la falta de información sobre cuestiones como la rehabilitación de la iglesia de San Xaquín, por lo que insta a que el Concello de Bueu exija a la Xunta de Galicia a convocar con «urxencia» la Mesa por Ons.

La moción se dictaminó favorablemente el lunes en comisión informativa. El PP se abstuvo en la votación de la urgencia y en el posterior dictamen PP y PSOE se reservaron para pleno.