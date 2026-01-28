Caduca en abril la concesión para el colector de residuales de Punta Balea

Está a punto de caducar una de las concesiones administrativas más importantes otorgadas por la Autoridad Portuaria de Vigo al Concello de Cangas, el paso para la construcción de un colector de aguas residuales y estación de bombeo en la zona de Punta Balea.

Fue el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, en su reunión del 10 de abril de 1996, quien otorgó al Concello de Cangas una concesión administrativa para construir un colector de aguas residuales y estación de bombeo, con destino a la recogida y conducción de aguas residuales, en el tramo de costa existente al sur del puerto de Cangas, entre el puerto y Punta Balea, dentro del término municipal de Cangas, en la zona de servicio del Puerto de Vigo.

La concesión administrativa fue otorgada por un plazo de 30 años y finaliza el próximo día 19 de abril de 2026. La Autoridad Portuaria de Vigo pone en conocimiento del Concello de Cangas que está próxima la finalización de la concesión, con el fin de que pueda adoptar las medidas que estime pertinentes y, en su caso, dar inicio a la tramitación que corresponda.

«Por su puesto» que el gobierno municipal tiene la intención de renovar la concesión, pero todavía no sabe cómo, según manifestó el propio concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias. Lo cierto es que el Concello no tiene muchas alternativas para encontrar otro camino por donde introducir este colector.

Los 30 años del colector también suponen una revisión del mismo, de su estado y conservación, sin olvidar que atraviesa una zona muy sensible del municipio, aunque esté adscrita a la Autoridad Portuaria de Vigo.

De momento, como reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, el Concello de Cangas carece de todos los datos para dar a la Autoridad Portuaria una respuesta adecuada, que intentará ofrecer tan pronto tenga examinada toda la documentación que se encuentra en el expediente.

De momento, al gobierno local, la caducidad de esta concesión en el mes de abril le cogió un poco por sorpresa. Lo lógico es que mantenga también conversaciones con la concesionaria del ciclo del agua de Cangas, la UTE Gestión Cangas, para acordar la nueva concesión para la acometida del colector.