Alumnado y docentes de Cela conviven con cubos y plásticos por las goteras

El colegio espera desde hace dos años la reforma de la cubierta, para la que ya hay proyecto

La biblioteca del colegio de Cela, ayer, con cubos y recipientes para recoger el agua por las goteras y filtraciones.

La biblioteca del colegio de Cela, ayer, con cubos y recipientes para recoger el agua por las goteras y filtraciones. / Fdv

David García

Bueu

Libros, libretas, bolígrafos... y cubos y plásticos. Forman parte del día a día del alumnado y docentes de A Torre-Cela, en Bueu, debido al deterioro de la cubierta del colegio, con graves goteras y filtraciones. Una situación que estos días, con la sucesión de borrascas y temporales, se ha agravado todavía más.

Los puntos más afectados son la biblioteca, el despacho de dirección, los baños y algunas aulas. A esos espacios hay que unir el recinto multiusos, que lleva cerrado dos años porque es totalmente insalubre debido a la humedad.

El Consello Escolar –en el están profesorado, familias y Concello– remitió a finales de 2025 un nuevo escrito a la Consellería de Educación para urgir la reparación de la cubierta. En el curso 2023/24 se redactó un proyecto de reforma integral, que debería ejecutarse durante el año lectivo 2024/25. Dos años después esas obras siguen sin ejecutarse debido a problemas presupuestarios, según la explicación aportada desde la consellería a la comunidad educativa.

El despacho de dirección del colegio de Cela, con plásticos y cubos para evitar daños por las goteras.

El despacho de dirección del colegio de Cela, con plásticos y cubos para evitar daños por las goteras. / Fdv

Mientras tanto la situación continúa empeorando. En la biblioteca fue necesario retirar varias planchas del falso techo y el agua ya estropeó luminarias y un proyector. En otros departamentos es necesario cubrir los ordenadores y el mobiliario para impedir más desperfectos.

En el escrito remitido a finales de 2025 a Educación la comunidad educativa advierte de que si no hay «resposta nun prazo razonable» iniciará «mobilizacións e accións reivindicativos».

