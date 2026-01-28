Alumnado y docentes de Cela conviven con cubos y plásticos por las goteras
El colegio espera desde hace dos años la reforma de la cubierta, para la que ya hay proyecto
Libros, libretas, bolígrafos... y cubos y plásticos. Forman parte del día a día del alumnado y docentes de A Torre-Cela, en Bueu, debido al deterioro de la cubierta del colegio, con graves goteras y filtraciones. Una situación que estos días, con la sucesión de borrascas y temporales, se ha agravado todavía más.
Los puntos más afectados son la biblioteca, el despacho de dirección, los baños y algunas aulas. A esos espacios hay que unir el recinto multiusos, que lleva cerrado dos años porque es totalmente insalubre debido a la humedad.
El Consello Escolar –en el están profesorado, familias y Concello– remitió a finales de 2025 un nuevo escrito a la Consellería de Educación para urgir la reparación de la cubierta. En el curso 2023/24 se redactó un proyecto de reforma integral, que debería ejecutarse durante el año lectivo 2024/25. Dos años después esas obras siguen sin ejecutarse debido a problemas presupuestarios, según la explicación aportada desde la consellería a la comunidad educativa.
Mientras tanto la situación continúa empeorando. En la biblioteca fue necesario retirar varias planchas del falso techo y el agua ya estropeó luminarias y un proyector. En otros departamentos es necesario cubrir los ordenadores y el mobiliario para impedir más desperfectos.
En el escrito remitido a finales de 2025 a Educación la comunidad educativa advierte de que si no hay «resposta nun prazo razonable» iniciará «mobilizacións e accións reivindicativos».
