Hasta 17 empresas optan a redactar el plan de vivienda pública de Bueu

Un total de 17 empresas optan al contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la promoción de vivienda pública en el ámbito de As Lagoas, en Bueu. La obra está promovida por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y este contrato sale a licitación por valor de 225.000 euros.

El plazo para la presentación de ofertas concluyó el viernes y ayer mismo se reunió la mesa de contratación para abrir los sobres con la documentación administrativa de las aspirantes. Una vez que se compruebe que cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos se procederá a convocar las siguientes reuniones del órgano de contratación para la apertura y evaluación de las propuestas técnicas y económicas.

Si se cumplen los plazos previstos el proyecto básico y el de ejecución deberían estar listos durante el verano puesto que los pliegos de contratación fijan un plazo de cinco meses para aportarlos a la sociedad pública Vipugal. A continuación comenzaría la fase para la obtención de la correspondiente licencia municipal de obra ante el Concello de Bueu, que a mediados del año pasado aprobó una bonificación en el Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO) del 95% para proyectos que, como este, tengan la consideración de interés o utilidad pública.

Este contrato no se refiere únicamente a la redacción de los proyectos, sino que también incluye la dirección de obra una vez que comiencen los trabajos de construcción del nuevo edificio. El inmueble contará con 21 viviendas y según las directrices del Plan Parcial de As Lagoas, que es el que rige en el ámbito, se permite un edificio de bajo, tres plantas y ático. Las nuevas viviendas serán de entre uno y cuatro dormitorios y de entre 55 y 90 metros cuadrados de superficie.

El solar en el que se construirá la primera promoción de vivienda pública en el municipio fue cedido por el Concello de Bueu: se trata de tres parcelas catastrales que forman parte de su Patrimonio Municipal do Solo (PMS) y que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados.