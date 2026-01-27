Vía libre a contratar el arreglo de Gruncheiras, Fonte do Galo y la Escola Vella de O Hío

La Xunta de Goberno Local de Cangas aprobó ayer iniciar el expediente de contratación de tres obras relevantes en el municipio por un importe total de algo más de 600.000 euros y que se financiarán través del Plan +Provincia, que promueve la Diputación.

Se trata de los proyectos de mejora de infraestructuras y pavimentación de la calle Fonte do Galo, en el centro urbano, por importe de 240.392 euros; la intervención en el centro cultural Escola Vella do Hío, con una inversión de 124.531 euros; la «transformación da mobilidade» en As Gruncheiras (Coiro), al que se destinan 244.528 euros.